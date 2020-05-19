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信驊董座：華為伺服器供貨受阻 客戶市占將擴大

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
信驊董事長林鴻明出席股東會，報告營運概況。記者李孟珊／攝影。
信驊董事長林鴻明出席股東會，報告營運概況。記者李孟珊／攝影。

遠端伺服器晶片（BMC）大廠信驊（5274），今（19）日舉行股東常會，董事長林鴻明透露，美國對華為的禁令再升級，華為在伺服器零組件取得受限，信驊的大客戶浪潮將更受仰賴，此外疫情推升視訊會議興起，信驊Cupola 360影像晶片導入客戶數量優於預期，林鴻明喊出要成為視訊會議晶片最大供應商。

法人認為隨著美國擴大華為禁令，華為伺服器的零組件取得恐受限，對此，信驊董事長林鴻明指出，浪潮可望取得更多市占；法人分析，信驊做為浪潮BMC唯一供應商，在浪潮可望取得更多份額之下，信驊將直接受惠。

展望下半年，林鴻明表示，第3季客戶需求強勁，營運持續成長，此外在疫情推升視訊會議興起之下，信驊Cupola 360影像晶片導入客戶數量優於預期，林鴻明目標成為視訊會議晶片最大供應商，力拚明年單月出貨有機會挑戰百萬顆。

同時，信驊股東會通過每股配發22元現金股利，以今日收盤價1380元計算，殖利率1.59%。

信驊 華為 視訊

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