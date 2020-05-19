童子賢：5-6月將是科技業上半年谷底
和碩董事長童子賢今（19）日針對科技業景氣展望表示，3月初時他曾說明，不要太樂觀看待中國大陸的疫情恢復，因為經濟是供與需，當供應端OK、但是消費端不OK的時候，會影響整體經濟運作。因此他預估，5到6月將是上半年最谷底的時候。
童子賢表示，現在紐約街頭還是空蕩蕩，如果長期消費不振，仍會影響經濟發展。所幸歐美疫情高峰已過，上半年5、6月已經是谷底，期待下半年疫情過去之後，可以恢復正常水準。
童子賢表示，4月營收和碩狀況相當不錯。
和碩受惠新款iPhone SE 上市，4月營收為1,037.7億元，月增2.7%，但年減8%，營收守住千億元大關，不僅為連續兩個月均在千億元水準，同時4月營收也為今年新高。
和碩4月營收成長，主要受到新iPhone SE上市及雲端教學、在家工作催生的筆電商機帶動。PC相關業務明顯躍升，4月筆電出貨90-95萬台，優於3月55-60萬台水準。桌機及平板出貨為單月75萬台/片，月增5萬台/片。但因首季受到新冠肺炎影響，累計和碩前四月營收為3,822.67億元、年減6.1%。
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