台灣大myfone 行創獎投稿件數年增近三成

台灣大表示，新冠肺炎疫情持續逾五個月，迫使很多人必須居家辦公，或者儘量避免外出，也許是待在家沉澱， 有助於將思緒去蕪存菁，反而促使居家創作的靈感源源不絕。第14屆《myfone 行動創作獎》評審 團們，為響應全球掀起的「Work From Home」居家工作風潮，紛紛自拍個人在防疫期間的居家創 作、工作影片，分享尋找靈感的方法，鼓勵創作者無懼疫情，享受居家創作。

台灣大指出，這股「Work From Home」風潮也反映在 myfone 行創獎投稿件數上，甫開跑僅僅三周，總徵件數就較去年同期成長近三成之多，同時，眾評審老師也請大家把醞釀已久的創作能量爆發出來吧!誰會是下一個李安， myfone 行創獎正在找尋有創意的你。

台灣大指出，今年行創獎評審團也很忙，除了肩負評審作品的重責大任外，還自拍影片宣傳居家創作。像是今年微電影評審的金鐘獎大導演王小棣也難得面對鏡頭，首次公開分享自己居家常做的運動，並親自出馬示範，她笑說：「連我自己都想報名參賽了」。

而金馬獎大導演楊力州則分享自己找尋靈感的 方法，他說：「人，有最棒的點子、創意的時候，通常都是在散步、上廁所，或是在洗澡時，所以 要有好的點子，就要先關下電腦」。

貼圖評審黃子佼則說：「透過去蕪存菁的線條，無懼地面對該做的事，唯有自己無懼，才能夠幫 助別人」，巧妙呼應本屆主題「蕪去‧無懼 Fearless」。

台灣大表示，訊息組評審吳若權面對鏡頭，則以疫情為發想改寫了李白《將進酒》中的「古來聖賢皆寂寞，唯有飲者留其名」句式，創作出「古來疫情皆 寂寞，唯有醫者留其名」，感謝醫護人員站在防疫前線守護人民健康。歌曲組評審陳子鴻說「創作 是要持續不斷地做這件事，不斷地練習，才能讓自己越來越好，而且必須要把這件事情放在心上」; 今年首次加入歌曲組擔綱評審、也很少曝光的金曲製作人剃刀蔣表示，他是一個非常喜歡打電動、 看動漫的音樂人，有些音樂靈感都是從上面得到的。

根據台灣大基金會最新統計數據發現，疫情並未衝擊創作者的興致，反而更激發全民投稿意願， 而且在議題上發揮得更淋漓盡致。

台灣大基金會執行長劉麗惠就指出，今年在各組別中，訊息文學 組包括時事、成語詩詞都已突破兩千件，較去年同期分別成長 26%和 32%，由於疫情新聞鋪天蓋地， 今年討論疫情的創意作品也很多，舉凡封城、口罩、居家檢疫等題材皆入作品;微電影徵件數更較 去年同期增加 27%。綜觀 myfone 行創獎從 4/27 徵件起跑後，才短短三周，總徵件數已近六千件， 較去年同期成長 26%，反映民眾居家創作文思泉湧的靈感，更期待創作者「蕪去‧無懼」的無限創 意。

第 14 屆《myfone 行動創作獎》參賽項目有「訊息文學組」、「原創歌曲組」、「微電影組」與 「原創貼圖組」。在徵件起跑後，網友都相當關注，紛紛在官方臉書下留言討論「時事寫什麼會得 獎」、詢問主題「蕪去」的意涵，甚至更在臉書上留言，邀約朋友組隊參賽，顯見歷經 14 屆的 myfone 行創獎大舞台，已成為優秀創作人發聲、讓世人看見的主要管道，歡迎勇敢追夢又有創意的 你，於 8月10 日前放馬過來，競逐下一個圓夢機會。