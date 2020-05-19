2020軟性混合電子國際論壇暨展覽 延至9月舉行

受新冠肺炎病毒影響，SEMI國際半導體產業協會於今（19）日宣布，原定於2020年6月3日至4日舉辦的軟性混合電子國際論壇暨展覽(FLEX Taiwan)，將延期至2020年9月24日於台北南港展覽館一館舉行。

每年由 SEMI國際半導體產業協會及軟性混合電子產業聯盟（FlexTech）聯合舉辦的FLEX Taiwan，集結國內外來自智慧醫療、電子紙、顯示器、系統整合、車用電子、紡織、穿戴式裝置、航空電子等領域等超過30個不同領域的相關專業人員參加。

在全球疫情仍未明朗之際，基於守護所有參展商與參觀者的健康安全，2020年第三屆FLEX Taiwan將延期辦理。後續本會將密切關注中央流行疫情指揮中心所發布的相關訊息，並依疫情狀況研議相關調整及具體辦理方式，再行公告。