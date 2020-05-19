微軟攜手台達 推展智慧樓宇解決方案

微軟與台達今（19）日宣布，雙方結合在Azure雲端與IoT物聯網技術的強項優勢，將以共同開發解決方案，進行全面策略合作與共同銷售計畫。微軟與台達將以兩大智慧樓宇解決方案，「空調管理專家輔助系統」與「藍牙智慧照明系統」，實踐智慧建築的概念，助企業與大樓進一步達到永續發展的願景。

台灣微軟總經理孫基康表示：「微軟始終與廣泛的合作夥伴生態系統合作，以擴展和推動創新，而物聯網為合作夥伴提供了新的機會，幫助客戶實現業務增長。台達是全球市場高科技製造服務業的標竿企業，本身即擁有領先市場的智慧樓宇解決方案，透過與微軟IoT團隊的合作共銷，期能幫助業版圖擴張，並在國際市場更具競爭力。」

台達副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬表示：「台達和微軟合作，導入Microsoft Azure混合雲，應用人工智慧 (Artificial Intelligence) 與大數據分析的技術，發展物聯網應用與雲端解決方案，進行企業數位轉型，實現智慧製造。因此，身為微軟雲端解決方案合作夥伴 (Cloud Solution Provider) ，台達本身導入微軟雲端與物聯網技術，推出智慧樓宇解決方案，對外也將提供兼具彈性與高安全性的雲端解決方案。」

隨著IoT網路技術的發展，樓宇自動化逐漸實現以人為本、舒適和具永續性的工作與居住環境。台達以物聯網為基礎的開放平台，有效提昇智慧城市資訊應用，及擴大樓宇中各級設備智慧聯控能力，並在應用端致力於人因照明、數位安防、能源管理及中央系統整合，使節能不只是以人為本，此次與微軟合作，將更為客戶提供具有產業特色的完整智能化樓宇整合方案及服務。