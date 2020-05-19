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雙優勢發威 新興短期公司債14年來正報酬率93%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新興短期公司債具高息收、低波動雙優勢，根據Bloomberg統計，JP. Moragn新興1至3年公司債指數自2006年以來的14個年度，僅2008年金融海嘯呈現下跌外，其餘13個年度都是上漲格局，正報酬機率高達93%，年度平均漲幅為5.15%；台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，目前新興短期公司債券的夏普值相對長天期債券及投資級債券高，加上波動度較低，是降低資產投資組合波動的好工具。

尹晟龢指出，就夏普值分析，新興短期公司債目前約為3.08，相較新興長天期公司債1.99、亞洲公司債2.14、美國投資級債券1.22、美國高收益債1.66為佳，可見在同樣的風險下，新興短期公司債可獲得較佳的報酬。

尹晟龢指出，根據JPM Index Monitor資料顯示，新興市場公司債指數中，信用評等低於BB(不含)的比重為17%，相較於新興市場主權債27%低；另以有效存續期間相比，新興市場公司債約4.7年，新興市場主權債約7.3年，新興市場公司債在短天期與低信評比重較低的優勢下，更能抵抗利率及市場的波動。

公司債 新興市場 債券

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