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中美晶：今年太陽能事業仍辛苦 轉投資仍力挺業績表現

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

中美晶（5483）舉行櫃買中心業績發表會，總經理徐秀蘭表示，今年第二季太陽能市況仍在低檔，原本市場看好的內需，出現供過於求情況，而海外市況需求也不見強，不過，中美晶因有轉投資環球晶（6488）業績表現仍相對有利。

今年以來新冠肺炎對多數產業產生負面衝擊，對於整體太陽能產業的影響，徐秀蘭直言，第二季海外市場幾乎沒有需求，近二年來，台灣太陽能市場雖在政府政策推動下，需求明顯增溫，但也因此吸引眾多業者投入並擴充產能，造成出現明顯供過於求，價格下跌，因此，以第二季的太陽能市況來看，徐秀蘭暫持保守看法。

她並指出，後續市場變化還有待觀察。太陽能裝置量20年來都是成長走勢，今年受到疫情影響，全球裝置量首見負成長。

雖然今年太陽能產業暫持保守看法，不過，對於中美晶的營運，徐秀蘭強調，中美晶在營運上有三道護城河，第一是太陽能本業，中美晶是產業中少數能維持獲利、現金流入的公司，具有高現金、低負債的特點，除了電池、模組業務之外，未來電廠的維運是主要的發展方向。

第二道護城河就是持股51％的環球晶，徐秀蘭表示，中美晶的轉投資除了持有環球晶外，還有很多的隱形冠軍的持股，包括朋程、台特化和兆遠等，未來公司新投資重點會放在半導體和相關材料等方向。至於第三道護城河就是中美晶有金手指，可以找出隱形冠軍，共同把綜效做大。

太陽能產業 中美晶 環球晶

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