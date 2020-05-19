環球晶看第二季持穩 惟下半年能見度不高

矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭表示，目前看來，第二季接單及營運仍持穩，不過，現階段看下半年的能見度仍不高，但若將時間拉到長期來看，徐秀蘭仍認為，全球市場在5G、邊緣運算、AIoT、工業 4.0等需求帶動下，待疫情暫緩後，長期需求仍可望加速回溫。

環球晶日前公布今年第一季每股稅後純益為6.62元，大致仍符合市場預期，徐秀蘭表示，今年第一季晶圓出貨上揚，但新冠肺炎疫情蔓延、各國實施的封境政策帶來運輸成本上升，侵蝕部分獲利。

對於第二季的後市展望及出貨量預估，徐秀蘭則是表示，第二季晶圓出貨量預估將持平或與第一季非常接近，整體而言，第二季營運及出貨仍看持穩第一季。第二季的晶圓需求將視二個因素而定，第一個因素是，新冠肺炎疫情是否能有效控制或持續蔓延；第二個因素則是，各國紓困措施的實施與有效程度。

對於環球晶上半年營運仍維持相對穩健，徐秀蘭表示，一部分原因是因為客戶要建立安全庫存，但若下半年疫情趨緩，客戶不需再建立安全庫存，需求何時回溫需再觀察，因此，徐秀蘭指出，目前對下半年展望仍看不清楚，能見度低，預料將比上半年更多顛簸。

在營運策略上，徐秀蘭也強調，今年在逆風中，「現金掌握及客戶關係」，是二項非常重要關鍵。她進一步指出，目前環球晶營運活動產生的現金流約31.6.億元新台幣，與現金部位355.47億新台幣，反映了環球晶圓的正確營運策略，也顯示經營模式和財務的優勢。目前12吋的矽晶圓供需非常健康。

就長期而言，徐秀蘭認為，全球市場在5G、邊緣運算、AIoT、工業 4.0等需求帶動下，待疫情暫緩後，長期需求仍正面看待。