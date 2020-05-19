微軟攜手台達電 啟動雲端解決方案銷售計劃

繼2019年9月台達電（2308）與微軟共同宣布啟動全球策略結盟後，台達是業界第一和唯一在半年內快速取得微軟全球夥伴生態系四項金級專長認證—應用程式開發、雲端平台、資料分析及 DevOps，並成為微軟雲端解決方案合作夥伴的公司。

今（19）日微軟與台達雙方結合在Azure雲端與IoT物聯網技術的強項優勢，將以共同開發解決方案，進行全面策略合作與共同銷售計畫。微軟與台達首次將以兩大智慧樓宇解決方案，「空調管理專家輔助系統」與「藍牙智慧照明系統」，實踐智慧建築的概念，助企業與大樓進一步達到永續發展的願景。

台灣微軟總經理孫基康表示，台達是全球市場高科技製造服務業的標竿企業，本身即擁有領先市場的智慧樓宇解決方案，透過與微軟IoT團隊的合作共銷，期能幫助業版圖擴張，並在國際市場更具競爭力。

台達副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬表示，台達和微軟合作，導入Microsoft Azure混合雲，應用人工智慧與大數據分析的技術，發展物聯網應用與雲端解決方案，進行企業數位轉型，實現智慧製造。

因此，身為微軟雲端解決方案合作夥伴，台達本身導入微軟雲端與物聯網技術，推出智慧樓宇解決方案，對外也將提供兼具彈性與高安全性的雲端解決方案。

隨著IoT網路技術的發展，樓宇自動化逐漸實現以人為本、舒適和具永續性的工作與居住環境。台達以物聯網為基礎的開放平台，有效提昇智慧城市資訊應用，及擴大樓宇中各級設備智慧聯控能力，並在應用端致力於人因照明、數位安防、能源管理及中央系統整合。

空調管理專家輔助系統為台達能源在線監測解決方案的一部分，架設於微軟雲端的即時監控系統，用於檢測商業建築中空調冰水系統的異常狀態。因採用Azure IoT Hub、Azure Stream Analytics、Azure SQL DB、Power BI等技術，讓維運者可輕鬆連線、監視、佈建及設定IoT 裝置，快速收集溫度、位置等感測及設備運行狀態資訊，並透過雲端進行大數據分析，藉可視化介面顯示即時偵測及監控狀況，加速維運人員在第一時間處理異常以降低損害，有助提高運營效率及降低成本。適用於欲推動智慧建築、智慧醫療、智慧工廠與智慧零售的企業與組織。

藉助物聯網與藍牙定位技術調整與控制照度、光色及氛圍變化，不但可以配合大自然的畫夜光色變化，同步提升人類的舒適感，還能依不同需求，打造個人化的光環境，進行個性化空間照明智慧學習。不但在商辦空間以照明有效提升團隊創造力與工作效率，相關應用可延伸至多種應用領域。台達BIC智慧照明系統不僅提供客製化光環境，其定位技術的各種延伸應用，亦適用於欲推動智慧建築、智慧醫療、智慧製造與智慧零售的企業與組織。