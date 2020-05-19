快訊

川普下通牒：給世衛30天改善 否則永久凍結贊助

傅崐萁炒股案：當縣長被解職 當立委卻能帶職入監？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟攜手台達電 啟動雲端解決方案銷售計劃

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
台達副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬（左）、台灣微軟總經理孫基康（右）。 圖／台灣微軟提供
台達副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬（左）、台灣微軟總經理孫基康（右）。 圖／台灣微軟提供

繼2019年9月台達電（2308）與微軟共同宣布啟動全球策略結盟後，台達是業界第一和唯一在半年內快速取得微軟全球夥伴生態系四項金級專長認證—應用程式開發、雲端平台、資料分析及 DevOps，並成為微軟雲端解決方案合作夥伴的公司。

今（19）日微軟與台達雙方結合在Azure雲端與IoT物聯網技術的強項優勢，將以共同開發解決方案，進行全面策略合作與共同銷售計畫。微軟與台達首次將以兩大智慧樓宇解決方案，「空調管理專家輔助系統」與「藍牙智慧照明系統」，實踐智慧建築的概念，助企業與大樓進一步達到永續發展的願景。

台灣微軟總經理孫基康表示，台達是全球市場高科技製造服務業的標竿企業，本身即擁有領先市場的智慧樓宇解決方案，透過與微軟IoT團隊的合作共銷，期能幫助業版圖擴張，並在國際市場更具競爭力。

台達副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬表示，台達和微軟合作，導入Microsoft Azure混合雲，應用人工智慧與大數據分析的技術，發展物聯網應用與雲端解決方案，進行企業數位轉型，實現智慧製造。

因此，身為微軟雲端解決方案合作夥伴，台達本身導入微軟雲端與物聯網技術，推出智慧樓宇解決方案，對外也將提供兼具彈性與高安全性的雲端解決方案。

隨著IoT網路技術的發展，樓宇自動化逐漸實現以人為本、舒適和具永續性的工作與居住環境。台達以物聯網為基礎的開放平台，有效提昇智慧城市資訊應用，及擴大樓宇中各級設備智慧聯控能力，並在應用端致力於人因照明、數位安防、能源管理及中央系統整合。

空調管理專家輔助系統為台達能源在線監測解決方案的一部分，架設於微軟雲端的即時監控系統，用於檢測商業建築中空調冰水系統的異常狀態。因採用Azure IoT Hub、Azure Stream Analytics、Azure SQL DB、Power BI等技術，讓維運者可輕鬆連線、監視、佈建及設定IoT 裝置，快速收集溫度、位置等感測及設備運行狀態資訊，並透過雲端進行大數據分析，藉可視化介面顯示即時偵測及監控狀況，加速維運人員在第一時間處理異常以降低損害，有助提高運營效率及降低成本。適用於欲推動智慧建築、智慧醫療、智慧工廠與智慧零售的企業與組織。

藉助物聯網與藍牙定位技術調整與控制照度、光色及氛圍變化，不但可以配合大自然的畫夜光色變化，同步提升人類的舒適感，還能依不同需求，打造個人化的光環境，進行個性化空間照明智慧學習。不但在商辦空間以照明有效提升團隊創造力與工作效率，相關應用可延伸至多種應用領域。台達BIC智慧照明系統不僅提供客製化光環境，其定位技術的各種延伸應用，亦適用於欲推動智慧建築、智慧醫療、智慧製造與智慧零售的企業與組織。

台達電 微軟 雲端平台

延伸閱讀

台達電攻資料中心 獲認證

台達模組化資料中心解決方案 獲權威機構認證

台達電蓋台電儲能系統

系微宣布 支援微軟新款最輕巧2-in-1筆記型電腦

相關新聞

微軟攜手台達電 啟動雲端解決方案銷售計劃

繼2019年9月台達電（2308）與微軟共同宣布啟動全球策略結盟後，台達是業界第一和唯一在半年內快速取得微軟全球夥伴生態...

雙優勢發威 新興短期公司債14年來正報酬率93%

新興短期公司債具高息收、低波動雙優勢，根據Bloomberg統計，JP. Moragn新興1至3年公司債指數自2006年...

環球晶看第二季持穩 惟下半年能見度不高

矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭表示，目前看來，第二季接單及營運仍持穩，不過，現階段看下半年的能見度仍不高，但若...

疫情打亂...矽晶圓全年反彈力道 H2需求能見度仍難預測

根據DIGITIMES Research分析師簡琮訓觀察，受2019年末客戶庫存水位處於高點，及2020年初爆發新冠肺炎...

仁寶許勝雄：今年挑戰依舊 巨大波動將成企業新常態

仁寶（2324）董事長許勝雄指出，今年依舊是挑戰的一年，巨大的波動也許將成為企業的新常態。因此，仁寶將專注在AI、5G及...

友訊科技獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬 公開回應胡雪女士

友訊（2332）經營權大戰，市場派獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬今（19）日出招反擊，針對胡雪女士於5月18日在經濟日報所刊登廣...

亞太區機場翹楚 桃機勇奪綠機場水資源管理冠軍

桃園國際機場致力推動綠能環保機場，成效獲國際肯定。國際機場協會（Airports Council Internation...

台灣科技業最大懸案》為何台積電要輸血10億給這家中小企業？

「你聽說了嗎？那個價值近10億元的專利被、撤、銷了！」一位半導體廠主管告訴供應商工程師。「太戲劇性了！」

台達電攻資料中心 獲認證

台達電（2308）昨（18）日宣布，台達模組化資料中心解決方案（POD, Point of Delivery）獲國際權威...

旺宏3D NAND 下半年量產

旺宏（2337）董事長吳敏求昨（18）日表示，旺宏自行研發的3D NAND Flash良率拉升速度非常快，將可順利在下半...

遠傳要用高空無人機 優化5G服務

今年下半年台灣將進入5G世代，各家電信業者積極展開5G建設，遠傳昨（18）日宣布以高空無人機優化5G網路，全面加速5G開...

廣達發展方向／拓展物聯網、AI

廣達董事長林百里表示，2020年全球景氣仍有陷入衰退疑慮，總體經濟情勢不容樂觀，廣達持續推動「創新、改變、超越」，未來...

熱門新聞

疫情衝擊！台中知名餐廳寶麗金崇德店 土地標售震撼業界

三商巧福大勝台積電！網曝「一關鍵配菜」讓它稱霸30年

經濟海嘯來了？台泥董座張安平：10億人將成新貧戶

金管會管制儲蓄險下重手 銀行通路成重災區

疫情趨緩再增招！桃園捷運招募43名新血高薪上看76K

台積全面清查製程 找突破口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。