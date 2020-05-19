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疫情打亂...矽晶圓全年反彈力道 H2需求能見度仍難預測

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

根據DIGITIMES Research分析師簡琮訓觀察，受2019年末客戶庫存水位處於高點，及2020年初爆發新冠肺炎等因素影響，全球半導體矽晶圓前兩大供應商日商信越化學與Sumco第1季營收都呈現年衰退，但疫情意外激發短期需求，加上業者多與客戶簽訂長期協議（Long-Term Agreement；LTA），可望減緩上半年疫情衝擊力道。

展望第2季與下半年市場狀況，預估仍保有一定需求動能，但矽晶圓業者雖獲短期疫情急單，對下半年發展也表示難以預測，疫情後續發展將左右半導體矽晶圓需求能見度。

2019年全球半導體銷售額衰退12.1%，其中，占比與邏輯IC並列前二大的記憶體類別銷售額大幅下滑32.6%，進而造成半導體矽晶圓庫存水位上升，且出貨面積與銷售額分別下滑7.2%與2%；尺寸方面，12吋矽晶圓出貨年減幅低於平均，主要仍來自高階邏輯元件的需求支撐，而8吋(含)以下銷售則顯疲態。

2020年第1季信越化學與Sumco資本支出仍在高點，因兩家業者皆掌握高比例LTA，預估第2季資本支出不至於大幅減少，視疫情發展增減。但Siltronic明確表示2020年資本支出將下修44.4%至2億歐元。

半導體景氣與上游矽晶圓發展成正相關，眾多業者寄望2020年5G、電動車、AI需求增溫，不料疫情造成全球經濟大停擺，幸有居家辦公、隔離帶動電腦與資料中心等需求，上半半導體矽晶圓需求能見度仍在，至於下半年，疫情發展將牽動半導體矽晶圓銷售狀況。

矽晶圓 疫情 半導體

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