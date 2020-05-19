仁寶許勝雄：今年挑戰依舊 巨大波動將成企業新常態

仁寶（2324）董事長許勝雄指出，今年依舊是挑戰的一年，巨大的波動也許將成為企業的新常態。因此，仁寶將專注在AI、5G及雲端技術的開發，讓仁寶NPC（非PC）業務的發展，不但是「量」的增長更兼顧「質」的提升。

仁寶致股東營業報告書出爐，許勝雄表示，2020年全球經濟與產業的變化仍然充滿許多不確定性，依舊是挑戰的一年，巨大的波動也許將成為企業的新常態。因此，今年仁寶除了要保持在產業領先的地位外，更要加速推進在業務、生產及供應鏈的分散與多元化。

許勝雄指出，中美貿易摩擦加上今年年初的新冠肺炎疫情，讓分散生產及智慧製造的需求也來到新拐點，縱使全球供應鏈看似亂局，但已是一個新時代開展。

仁寶去年已因應需求，同時為多個客戶進行策略性產能調整，包括回台投資及重新建立並擴建越南生產基地，並持續投入智慧化暨自動化機器設備。

在技術上，仁寶將重點專注在AI、5G及雲端技術的開發，讓仁寶在NPC業務發展上，不但是「量」的增長更兼顧「質」的提升。

仁寶近年多元化產品線，如伺服器、穿戴裝置及汽車電子業務，2019年皆達倍數以上的成長。而仁寶領先佈局已久的智慧物聯網（AIOT）業務，在終端市場需求逐漸顯現下，也展現不錯成長動能。

許勝雄強調，相信未來在AI及5G技術發展的結合與推動下，仁寶的智慧物聯網業務將加速推進，獲得更大發展空間。

此外，仁寶在新領域智慧醫療與照護持續投資與佈局，目前已投資超過十餘家的醫療科技團隊，並透過各項合作計畫借助外部資源，累積領域知識。

仁寶2019年NPC業務營收貢獻已來到34%、年增2%。仁寶原先規劃，今年將提升至35%以上，中長期目標占比為四成，筆電相關產品占六成，仁寶希望藉由多元業務發展，降低營運單靠筆電單一產品的風險。