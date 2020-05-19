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友訊科技獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬 公開回應胡雪女士

經濟日報 / 記者呂安涔
友訊董事長胡雪（左二） （本報系資料庫）
友訊董事長胡雪（左二） （本報系資料庫）

友訊（2332）經營權大戰，市場派獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬今（19）日出招反擊，針對胡雪女士於5月18日在經濟日報所刊登廣告做出回應。

內容中指出友訊原本在世界各國有可觀品牌價值，全球市占率在極盛時高達25%，但這幾年已失產品發展方向，落後後來居上的華為、TP-Link、華碩，而導致員工多年沒有調整薪水、股東沒有合理的分配股利，強調友訊目前急需改革，需專業人事來經營公司，讓公司回復治理正軌，加強國際競爭力，期能轉虧為盈。

回應胡雪女士於5月18日刊登廣告全文：

針對胡雪女士於5月18日在經濟日報所刊登廣告，本人身為友訊科技獨立董事（鍾祥鳳、馮忠鵬）回應如下：

一、眾所周知，全球最大的經濟體是美國、歐洲以及中國，姑且不論其舉例國家包括台灣、印度、俄羅斯、加拿大、澳洲等國家市占率是否處於領先群，這對一個國際品牌而言，影響甚微。誠如媒體近期報導，友訊本來是全球消費性網通產品第一品牌，卻在最近10年，落後於後來居上的華為、TP-Link、華碩等，為什麼？難道不是因為產品發展失去方向，海外分公司無法有效管控、公司治理被輕忽？ 公司難道還不需要改革嗎？ 公司員工多年沒有加薪，股東多年沒有分配合理股利，難道還能繼續忍受公司無止境的虧損下去嗎？

二、友訊本來在世界各國都有可觀品牌價值，全球市占率在極盛時高達25%，台灣之光當之無愧。然觀今最大的美國、歐洲及中國市場，莫說全球營收僅為TP-Link的四分之一，甚至陸續被一些後進品牌超車，媒體所言「雜牌」聽來痛心，卻是不爭的事實！不需要看市調資料，2010年，D-Link 與 TP-Link的營收都約為10億美金，而今日D-Link 2019 營收僅約5.6億美金，而TP-Link今約為22億美金，這些都是公開資料可供查證。選擇繼續粉飾太平，自我滿足，對友訊改革沒有幫助。

三、我們不變的訴求，是希望公司將經營權與所有權分開，回歸公司治理，授權專業經營團隊。無論高家或台灣鋼鐵，都只是公司的投資者之一，與一般股東無異。唯有選擇專業人士來經營公司，讓公司回復治理正軌，加強國際競爭力，期能轉虧為盈，大小股東都能分得豐厚的股利，全體員工能加薪、分紅，才符合全體利害關係人的最大利益。

四、我們再三強調，科技公司及品牌的經營與管理，除了專業，仍是專業。我們理解胡雪女士的用心，但無法認同其具有足夠專業能力能帶領友訊。相信所有的股東及員工亦無法接受一上市科技公司的董事長再身兼執行長、總經理，財務長等一干重要幹部付之闕如，只為遂其所謂的守護家族傳承，企圖掌握公司的所有權、經營權，排斥外部專業經理人來經營管理公司。此舉只會讓公司繼續虧損下去，營收及品牌市佔率繼續走下坡，最後連「雜牌」都不是，甚有可能淡出市場。這不是我們及所有股東們希望看到的結果。

我們都希望友訊能夠振衰起敝，重新贏回全球第一品牌的地位，我們更希望將所有的爭議，拉回到最重要的主軸——公司治理：投資者選出適任的董事會，董事會授權經營團隊對公司產品及管理進行改革，獨董們秉持超然立場繼續代表股東監督董事會是否符合公司治理法規。

時間不在友訊這邊，我們已經沒有多少時間可以蹉跎了！請股東們及員工都能支持改革，讓公司回復治理正軌，這才是我們共同的願望！

友訊 股東

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