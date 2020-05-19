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華為：美將傷害自身利益
針對美國對華為實施新一輪技術限制，華為輪值董事長郭平昨（18）日在「HAS 2020全球分析師大會」上表示，儘管遭受打壓，華為也絕不會走向封閉、走向孤立主義，美國利用自己的技術優勢打壓他國企業，最後傷害的是美國自己的利益。
騰訊網報導，郭平坦言，華為的業務將不可避免地會受到巨大的影響，這次規則修改影響的不僅僅是華為一家企業，更會給全球相關產業帶來嚴重的衝擊。
郭平表示，長期來看，晶片等產業全球合作的信任基礎將被破壞，產業內的衝突和損失將進一步加劇。美國利用自己的技術優勢打壓他國企業，必將削弱他國企業對使用美國技術元素的信心，最後傷害的是美國自己。
郭平說，求生存是華為現在的主題詞，華為公司將在三個方面打造差異化，應該說能夠給客戶創造更大價值的華為雲解決方案。首先，華為公司將把耕耘30年的資通訊（ICT）技術和雲進行充分融合和結合，共同來拉通端、邊、管、雲，構建一個端到端的解決方案。
第二，華為將把自身的數位化的經驗和經歷，透過雲端來形成解決方案，更好地服務於政企客戶。 第三，華為公司將堅持共創、共贏、開放的理念，和廣大合作夥伴一起來打造一個開放的雲、一個領先的雲。例如過去的一年中，華為攜手雲諮詢合作夥伴共同發展，一共有超過1萬家的雲合作夥伴一起打造領先的解決方案。
他說，華為一直不能理解，美國政府持續打壓華為這一家公司，到底能給這個世界帶來什麼？華為會堅持全球化。全球化、多元化的戰略也不會動搖、不會改變。這一年磨練，也讓華為皮糙肉厚，相信能夠盡快找到解決方案。
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