努力活下去！華為：現在主題詞是求生存
華為輪值董事長郭平今（18）日在深圳召開第17屆分析師大會（HAS 2020）中表示，「華為現在主題詞是求生存」。透露出華為被美方擴大禁令的無奈。
近日美國升級對華為制裁，消息傳出中國大陸科技業一片譁然，中國大陸媒體報導，今日華為舉行全球分析師大會上，華為輪值董事長郭平表示，去年的實體清單對華為業務影響很大，並沒有實現原先制定的業務計劃，差了120億美元。並且每個季度的營收增長是處於下滑趨勢的，每一個合同都很艱難。
對於今年美國對華為制裁進一步升級，郭平表示，很多情況還不清晰，對今年的業務發展還沒有明確的判斷。「華為不具備晶片設計之外的晶片製造能力，我們還在努力尋找解決方案。求生存是華為現在的主題詞。」
郭平還透露，2019年5月16日時，華為不被允許使用谷歌生態，改用華為生態，面向開發者加大投入，目前HMS生態有140萬開發者，增長150%。
華為同時在會上發布聲明指出，「強烈反對美國商務部僅針對華為的直接產品規則修改。」華為公司表示，美國利用自己的技術優勢打壓他國企業，必將削弱他國企業對使用美國技術元素的信心，最後傷害的是美國自己的利益。
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