快訊

台灣闖WHA「8國響應、無人提案」 不如先改善兩岸關係

梅雨季首道滯留鋒面接近 11縣市發布大雨特報

臉書從三大面向著手 推台灣中小企業數位轉型計畫

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

Facebook 今（18）日推出中小企業數位轉型計畫（https://reurl.cc/3DMd79），為台灣中小型企業打造一系列線上課程及提供多項資源，以提升企業的數位布局與跨境行銷能力，協助企業啟動數位轉型。

Facebook指出，肺炎疫情使全世界經濟皆受到影響，企業紛紛面臨營運困境。Facebook了解到台灣中小企業對於加強數位行銷方面的能力有迫切渴望。從「培訓、連結企業與消費者、資金」三大面向著手，特別在台灣提出「中小企業數位轉型計畫」，全力支援台灣中小企業順利度過疫情，並在疫情結束後能重新恢復經營，藉此提高企業競爭力。

Facebook 推出的「中小企業數位轉型計畫」，將從培訓、連結企業與消費者、資金三大面向，發展五大項目的資源與支援。在培訓方面，Facebook 將提供免費線上真人課程，由 Facebook 行銷專家針對數位布局、廣告策略、手機創意策略等主題錄製課程，更特別為台灣企業量身打造跨境行銷課程，協助企業了解如何從無到有進行數位轉型，並有效運用數位行銷拓展業務。所有課程皆無時間限制，企業主可以隨時按照自己的程度與學習進度觀看合適的課程。

此外，Facebook 和台灣電子商務夥伴合作，包含 SHOPLINE、QDM 網路開店平台以及 adHub 經緯廣告科技，為全台中小企業提供獨家優惠，協助將其業務成功轉至線上更推向國際。同時，Facebook 也與女性創業飛雁計畫以及外貿協會 TAITRA 合作，由Facebook 專家為其企業會員提供免費的諮詢服務。

在連結企業與消費者方面，Facebook 為不同產業提供指南，適用於電子商務、零售和旅遊等不同產業。透過產業指南，Facebook與中小企業分享市場的變化與趨勢，以及在疫情期間台灣消費者行為的改變，協助企業可以與他們的消費者保持連結。

在資金方面，Facebook 稍早宣布為受到疫情影響的小型企業援助資金，提供一億元美元的補助金，支援全球 30 個國家超過 3 萬家小型企業，台灣也名列其中，具體的內容將於未來幾周公布。

Facebook 疫情

延伸閱讀

中華電攜手台科大 發展5GVR應用技術

思科加碼台灣 免費提供Webex一年完整版視訊方案

女兒才出生3個月 新手媽媽一驗孕又2條線超崩潰

Facebook收購GIF圖檔分享服務Giphy 金額可能高達4億美元

相關新聞

中華電信調漲簡訊費未及時公告 三竹發聲明澄清

三竹（8284）因中華電信調整網外簡訊費用，可能導致成本提升，影響稅後淨利，未及時公告遭櫃買中心開罰10萬元。三竹今（1...

聯發科天璣820單晶片 獲紅米採用

聯發科（2454）搶攻中階5G智慧型手機市占先馳得點，今（18）日下午發布最新的天璣820系統單晶片，一推出即獲紅米中階...

東元公告：22日舉行第一季線上法說會

東元（1504）今（18）日公告， 將於本周五（5月22日）下午2時30分舉行2020年第一季中文線上法說會，採網路直播...

聯發科中階5G新品天璣820 採7奈米製程生產

聯發科於今（18）日於線上發表新的5G 系統單晶片天璣820，採用7奈米製程生產。

台灣之星攜手諾基亞 簽訂5G部署合約

台灣之星繼上月底「行動寬頻業務事業計畫書」審議通過後，今（18）日再宣布與諾基亞（NOKIA）完成簽訂5G部署合約，後續將運用台灣之星既有的LTE網路及頻譜資源，提前部署5G非獨立組網（Non-Standalone，NSA），為5G基礎網路建設做準備，並為將來邁向5G獨立組網（Standalone，SA）打下基礎。

結盟中華電／宏達電拚轉型 法人看好未來單季轉盈

宏達電（2498）前四月累積營收16.26億元，雖然年衰退54%，不過第一季毛利率成長為 26.2%，比去年同期增加11.5個百分點，單季虧損縮小為2.05元。

攜手樂天5G布建 廣達：大方向沒延遲

新冠肺炎肆虐，日本政府為防疫先前啟動緊急狀態。據了解，廣達與日本樂天集團合作的開放式架構5G網路，因施工不便，導致目前布建進度延遲。對此，廣達指出，疫情讓很多東西都不方便，但從大方向來看不覺得有任何延遲，預期電信相關供應將在明年顯現，強調全年伺服器營運仍是雙位數成長。

宅經濟撐需求／廣達ABCD攻AI、5G

新冠肺炎肆虐，廣達（2382）董事長林百里指出，展望2020年，全球景氣仍有陷入衰退的疑慮，總體經濟情勢不容樂觀，但公司持續聚焦5G發展脈動、繼續發展AI應用，且今年在「宅經濟」帶動下，支撐伺服器穩健成長及嘉惠筆電需求。

美限制華為禁令 台積電：將與美國律師進行法務分析

面對上周五美國商務部突如其來，對華為新一波禁令。台積電回應指出，將與美國律師合作進行法務分析，以確保能夠全面檢視並且對此...

停接華為訂單？台積電低調不回應 將有新評估措施

日本經濟新聞引述多個消息來源報導，台積電（2330）因應上周五美國商務部宣布限制華為禁令，已經停止接受來自華為的新訂單。...

台灣IC產業第1季產值季減4% 第2季估減2.5%

台灣IC產業第1季產值新台幣7238億元，季減4%，不過，較去年同期增加28.3%，工研院產業科技國際策略發展所預期，第...

美國進一步制裁華為 聯詠評等及目標價遭雙降

美國進一步祭出制裁華為措施，宣布新出口規定，日系外資最新報告認為，聯詠（3034）恐將受到衝擊，不僅下修聯詠今明年獲利預...

熱門新聞

PCB大崩盤！美國新禁令 四外資喊輸家出列

美下追殺令 華為緊急下單台積210億

認了將接掌國安會 顧立雄：首要工作整頓國安團隊

美封殺華為效應 外資示警：台積營收恐減20％

首季財報透露的訊息 謝金河直指四大重點

這樣母湯！存款700萬也來申請1萬元紓困金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。