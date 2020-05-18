臉書從三大面向著手 推台灣中小企業數位轉型計畫

Facebook 今（18）日推出中小企業數位轉型計畫（https://reurl.cc/3DMd79），為台灣中小型企業打造一系列線上課程及提供多項資源，以提升企業的數位布局與跨境行銷能力，協助企業啟動數位轉型。

Facebook指出，肺炎疫情使全世界經濟皆受到影響，企業紛紛面臨營運困境。Facebook了解到台灣中小企業對於加強數位行銷方面的能力有迫切渴望。從「培訓、連結企業與消費者、資金」三大面向著手，特別在台灣提出「中小企業數位轉型計畫」，全力支援台灣中小企業順利度過疫情，並在疫情結束後能重新恢復經營，藉此提高企業競爭力。

Facebook 推出的「中小企業數位轉型計畫」，將從培訓、連結企業與消費者、資金三大面向，發展五大項目的資源與支援。在培訓方面，Facebook 將提供免費線上真人課程，由 Facebook 行銷專家針對數位布局、廣告策略、手機創意策略等主題錄製課程，更特別為台灣企業量身打造跨境行銷課程，協助企業了解如何從無到有進行數位轉型，並有效運用數位行銷拓展業務。所有課程皆無時間限制，企業主可以隨時按照自己的程度與學習進度觀看合適的課程。

此外，Facebook 和台灣電子商務夥伴合作，包含 SHOPLINE、QDM 網路開店平台以及 adHub 經緯廣告科技，為全台中小企業提供獨家優惠，協助將其業務成功轉至線上更推向國際。同時，Facebook 也與女性創業飛雁計畫以及外貿協會 TAITRA 合作，由Facebook 專家為其企業會員提供免費的諮詢服務。

在連結企業與消費者方面，Facebook 為不同產業提供指南，適用於電子商務、零售和旅遊等不同產業。透過產業指南，Facebook與中小企業分享市場的變化與趨勢，以及在疫情期間台灣消費者行為的改變，協助企業可以與他們的消費者保持連結。

在資金方面，Facebook 稍早宣布為受到疫情影響的小型企業援助資金，提供一億元美元的補助金，支援全球 30 個國家超過 3 萬家小型企業，台灣也名列其中，具體的內容將於未來幾周公布。