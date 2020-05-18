台灣代理商歐銻銻發聲：愛奇藝是洪水猛獸嗎？

立法院交通委員會近期猛轟中資OTT TV業者如愛奇藝、騰訊WeTV在台促銷，強力要求NCC讓相關業者「下架」。愛奇藝台灣代理經銷商歐銻銻董事長范立達今（18）日下午發出長文，反問「愛奇藝是洪水猛獸嗎？」他表示，作為經銷商，有義務說明長期以來社會大眾對愛奇藝存在的誤解，希望大家思考，台灣是否真的容不下愛奇藝平台。

范立達指出，事實上，愛奇藝是大陸所有的平台中，播出台灣本地內容最多的內容，甚至去年還將台北市跨年晚會放在平台上讓全球收看；在美國是以科技公司、在那斯達克掛牌上市；在台灣的訂單也開立發票，沒有逃稅議題。

范立達指出，愛奇藝台灣站上的節目內容，除了韓劇、陸劇、日劇、美劇之外，也有大量的台劇。「不論從數量或節目總時長來比較，愛奇藝台灣站的台灣本土內容佔比，在各OTT平台中，一定名列前茅」。事愛奇藝台灣站開站以來，愛奇藝投入在台灣內容的費用，已超過新台幣10億元。我

他表示，NCC草擬的OTT TV專法中，他也強調要在專法中明列保護台灣影視產業的條文。甚至境外的、大型的OTT平台應該較台灣本土的或小型的OTT平台要盡更多的義務。他也指出，要說愛奇藝「文化滲透」，愛奇藝台灣站其實很少有具明顯政治色彩的內容，而以戲劇、電影、綜藝、動漫及兒童節目為主，但沒有新聞和政論節目。

范立達說，如果因為愛奇藝台灣站上有播出陸劇，所以就是文化滲透，這樣的說法也難以成立。因為，愛奇藝台灣站上所播出大受歡迎的節目，如《那年花開月正圓》、《延禧攻略》、《如懿傳》等，台灣的電視頻道也播出，也沒聽過有哪些觀眾因為看了陸劇，而覺得被洗腦。在一個民主自由且資訊多元的社會裡，國家應該對人民有著更多的信心。「如果我們不認為我們的民眾會被美劇、韓劇洗腦，就更沒有理由對陸劇憂心。」