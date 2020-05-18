中華電信調漲簡訊費未及時公告 三竹發聲明澄清

三竹（8284）因中華電信調整網外簡訊費用，可能導致成本提升，影響稅後淨利，未及時公告遭櫃買中心開罰10萬元。三竹今（18）日掛牌上櫃，發出聲明表示，中華電信與公司於5月5日完成簽約後，立即於5月5日深夜發布重大訊息，無拖延公開一事。

三竹解釋，公司初次上櫃現金增資競價拍賣作業時間為4月27日至29日，與中華電信的簡訊發送合約是在4月30日到期，每年換約時期，中華電信皆提及調整網外發送成本補貼，此為每年續約常態議題。經協調開會日期，公司於5月3日至4日立即與中華電信議約，中華電信仍因內部政策，今年決議不吸收網外簡訊發送成本補貼，成本因此轉嫁至三竹。

三竹強調，公司第一時間已與包括中華等三家電信業者完成簽訂新合約，目前也已談妥第四家電信業者，第五家電信業者積極接洽中，盼提供客戶更完善的簡訊發送服務。

三竹也說，由於中華電信調整價格，恰逢公司競拍日結束後不久，為消弭競拍投資人對公司股價預期與價差疑慮，董事長邱宏哲決定自行出資，補貼競拍得標投資人可能產生的價差損失，若投資人在掛牌當日賣出本公司股票的價格，低於投資人的得標金額及手續費，董事長將予以補償，並再加計每股新台幣2元（2,000元）的金額。

三竹同時提醒投資人，若有上述情事，請於掛牌後備妥相關買進及賣出的佐證資料並通知本公司，本公司將儘速辦理相關補償事宜。

三竹產品包括行動看盤軟體、簡訊發送、App開發、企業即時通等，其中，簡訊發送業務占比達76%，去年50億封企業簡訊中，有17億封出自三竹，市占率達35%，堪稱三竹的「金雞母」；今年第一季，三竹已發送4億多通企業簡訊，較去年同期增長13.9%。