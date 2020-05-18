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台灣闖WHA「8國響應、無人提案」 不如先改善兩岸關係

梅雨季首道滯留鋒面接近 11縣市發布大雨特報

台灣OTT TV平台串連 標榜正版影音內容

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

杜絕非法侵權影音平台，12家本土OTT平台首度串聯發起「＃我就正」社群活動，以實際行動支持正版授權內容。KKBOX 集團旗下KKTV指出，日前刑事警察局與美國電影協會（MPA）合作，查禁了台灣最大盜版網站楓林網，其他盜版網站也紛紛自主關站，合法OTT平台流量因此大幅成長。

台灣每年盜版所損失的金額高達283億，由KKBOX集團旗下OTT平台KKTV所發起的「＃我就正」活動，串連台灣共12家正版OTT平台 「CATCHPLAY+」、「ELTA.TV」、「GagaOOLala」、「Giloo紀實影音」、「Hami Video」、「LiTV線上影視」、「myVideo影音隨看」、「Vidol影音」、「四季線上」、「歡樂看Fain TV」、「遠傳friDay影音」首度聯手大合作，本周五各家臉書粉絲團將換上「正」標記的特效框，以及分享跟「線上影音」相關小知識，讓大眾更了解串流平台的世界。

同時跨足院線電影發行與影音平台業務，CATCHPLAY 集團執行長楊麗貞表示，行為扼殺的不只是創作人的用心、發行商的努力，更大的影響是對整個影視產業的傷害。尊重智慧財產權，支持正版，台灣的影視產業才會更茁壯。」

同志影音平台GagaOOLala執行長林志杰表示，本月GagaOOLala成為台灣第一個開放全球的OTT平台，今日之後，盼能逐步建立「內容付費」的用戶心理。

LiTV線上影視董事長錢大衛表示，合法正版的OTT平台是付費使用這些影音內容，如此一來，內容商有了充足的資金，才能投資製作出更多更豐富的影音內容提供給觀眾，對於整體的影視產業有正向的幫助。

台灣大哥大myVideo新媒體服務副總經理李芃君表示，myVideo支持正版影音不遺餘力，除架上超過34,000小時正版內容及獨家引進BBC英國影集內容，近兩年也積極投資台灣原創戲劇，期望讓觀眾看到更多優質正版台灣本土作品。

OTT 影視產業 電影

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