中華電攜手台科大 發展5GVR應用技術

中華電信今天表示，與台科大共同簽訂5G與AR/VR技術合作意向書，初期雙方加速5G應用技術商業化，後續將進一步討論擴大產學合作範圍，包括人才培育等。

5G網路陸續展開建設，電信產業相關應用與技術也正蓬勃發展中，為深化產研合作擴大5G應用服務範圍，經交通部媒合及科技部國際產學聯盟（GLORIA）協助，中華電信與台科大共同簽訂5G AR（擴增實境）/VR（虛擬實境）技術合作意向書，將建立更緊密的產學合作關係。

中華電表示，初期雙方以技術合作為目標，加速5G相關應用技術商業化，同時為滿足5G應用市場多方面的需求，後續將進一步討論擴大產學合作範圍，包括人才培育等。

行政院為促進數位經濟創新發展，推動DIGI+方案，擬帶動5+2產業創新及加值應用，AR和VR也是擘劃智慧國家藍圖的重點項目之一。

中華電信深耕數位匯流服務並投入5G、AI等應用研發，未來將透過台科大於延展實境XR（Extended Reality）等先進技術研發成果，共同發展5G、AR/VR相關應用服務，優化使用者沉浸式服務體驗，提供消費者新互動媒介，有助於文創領域與各產業的數位轉型應用創新和發展，提升台灣在數位匯流產業的能量與價值。

因應5G時代來臨，未來中華電信將陸續投入5G創新應用與服務研發，並將廣為結盟，持續與學校擴大產學合作，全力推動產業數位轉型升級，開拓更多前瞻應用的數位商機。