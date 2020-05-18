聯發科中階5G晶片天璣820先馳得點 獲紅米採用

聯發科（2454）搶攻中階5G智慧型手機市占先馳得點，今（18）日下午發布最新「天璣820」系統單晶片，一推出即獲紅米中階5G智慧型手機採用，紅米總經理盧偉冰並為新晶片發布會現身站台。

該晶片採用台積電7奈米製程生產，整合5G數據機及省電解決方案，加上旗艦多核CPU架構以及高效能獨立AI處理器APU3.0，性能超越同等級晶片表現，預期5G將快速滲透到量大的中階市場之下，天璣820可望再獲OPPO、VIVO等大客戶採用，下半年快速放量。

聯發科搶攻5G市占率企圖心強烈，上半年已接連推出兩款5G中階單晶片，此次，天璣820一推出即獲客戶採用。聯發科表示，天璣820承襲天璣1000系列的先進5G技術，整合全球領先的聯發科技5G 數據機，完整支持5G獨立及非獨立組網（SA/NSA），在全球率先為用戶帶來5G+5G雙卡雙待的功能，先進的5G雙載波聚合技術還可增加30%高速5G訊號的覆蓋。

在5G實網測試中，天璣820的5G上下行速率顯著超越同級，甚至優於旗艦級競品；天璣820搭載聯發科獨家5G UltraSave省電技術，以全球最低5G功耗帶來更長效的電池續航力。另外，該款單晶片搭載獨立AI處理器APU3.0，透過專屬硬體加速，帶來強勁的浮點AI運算能力。

聯發科無線通訊事業部協理李彥輯博士指出，聯發科目前已推出旗艦級5G 單晶片天璣1000系列，以及主攻中高端5G手機市場的天璣800系列。天璣820是天璣800系列的成員，擁有旗艦級的架構設計和卓越性能，綜合表現堪稱同級最強，期待以5G市場的突破者之姿推動5G應用普及化。