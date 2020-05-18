聯發科中階5G新品天璣820 採7奈米製程生產
聯發科於今（18）日於線上發表新的5G 系統單晶片天璣820，採用7奈米製程生產。
聯發科無線通訊事業部協理李彥輯表示，該公司目前已推出旗艦級5G系統單晶片天璣1000系列，以及主攻中高端5G手機市場的天璣800系列。天璣820是天璣800系列的成員，期望以5G市場突破者之姿，推動5G應用普及化，為更多消費者帶來強勁的5G性能與體驗。
天璣820強調採用旗艦級處理器常用的四大核CPU架構，多核架構大幅提升遊戲性能，結合HyperEngine 2.0遊戲優化引擎，能加速遊戲啟動和轉場，讓遊戲滿幀運行更穩定。
另外，天璣820也支援5G+5G雙卡雙待功能，並搭載5G UltraSave省電技術，可帶來更長效的電池續航力。同時，天璣820搭載獨立AI處理器APU3.0，可在AI拍照、影像優化等多種日常應用中展示最佳表現。
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