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美限制華為禁令 台積電：將與美國律師進行法務分析

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

面對上周五美國商務部突如其來，對華為新一波禁令。台積電回應指出，將與美國律師合作進行法務分析，以確保能夠全面檢視並且對此相關規定釋義， 預計在生效前會得到評估結果。

台積電表示，公司持續密切關注美國產品出口規定的改變，半導體產業供應鏈極為複雜，廣泛涵蓋眾多的國際供應商，身為全球半導體生態系統中的一員，台積電與全世界的設備合作夥伴，包括美國的設備商，皆維持長遠的合作關係，共同攜手精進半導體技術，釋放創新的動能。

因此，台積電將與美國律師進行法務分析，以確保能夠全面檢視並且對此相關規定釋義， 預計在生效前會得到評估結果。

台積電 半導體 華為

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