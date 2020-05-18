停接華為訂單？台積電低調不回應 將有新評估措施
日本經濟新聞引述多個消息來源報導，台積電（2330）因應上周五美國商務部宣布限制華為禁令，已經停止接受來自華為的新訂單。對此，台積電表示，不對單一客戶進行評論。針對美國商務部上周五宣布華為禁令，台積電將會有最新評估措施。
該報導指出，消息人士透露，在美國商務部公布最新的限售華為命令之後，台積電已經停止接受華為來的新訂單。已在生產的、或是在新禁令公布之前接下的訂單，都會繼續生產處理，並會在9月中旬以前出貨。
台積電一如往常，公關部門指出，不對單一客戶進行評論。不過，針對近日美國產品出口規定改變，因半導體產業供應鏈極為複雜，將有最新回應作法。
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