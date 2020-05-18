思科加碼台灣 免費提供Webex一年完整版視訊方案

思科今（18）日宣布與台灣在地合作夥伴共同推動「前瞻學習計畫」，免費向教育機構提供思科Webex完整版視訊方案為期一年。初期支援對象包括六都教育局、金門和澎湖兩個離島及全台灣36所大學，提供高品質且兼顧安全性的視訊解決方案，深化教育數位轉型，讓台灣競爭力啟於校園，從而為實現「立足台灣、競逐全球」的教育國際化願景共同努力。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示：「2020年疫情突如其來，各產業加速推動數位轉型。就教育而言，遠距、線上教學不是疫情下的妥協，而是將新型態的教學模式常態化。如此一來，只有從校園時期建立數位學習新思維，才能孕育出精通未來數位商務的優秀人才。思科很高興攜手在地合作夥伴，共同為深化台灣教育數位學習有所貢獻。」

思科偕同合作夥伴，包括聯浚電訊、凌羣電腦、擎昊科技、網達先進、敦陽科技、瑛聲科技、峰儀科技、華電聯網及冠赫企業，落實為六都教育局，金門和澎湖離島及全台灣36所大學，提供Webex一年期完整版視訊方案。