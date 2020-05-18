美國進一步制裁華為 聯詠評等及目標價遭雙降

美國進一步祭出制裁華為措施，宣布新出口規定，日系外資最新報告認為，聯詠（3034）恐將受到衝擊，不僅下修聯詠今明年獲利預估，同時調降評等及目標價，由原買進降至中立評等，目標價由225元調降到195元；聯詠今日開低走低，失守200元，盤中跌幅逾4%。

日系外資表示，原先對聯詠OLED DDIC的預期樂觀，主要是因看好在中國大陸市場的主導地位，華為積極布局OLED智慧手機，加上京東方的OLED產能，有助今年聯詠市占率的成長，預估華為約占聯詠OLED DDIC訂單的60~70%。

日系外資認為，美國進一步對華為祭出制裁，將減緩大陸OLED智慧手機的普及，聯詠也將受到衝擊，威脅在OLED DDIC的市場主導地位，日系外資決定下修聯詠OLED DDIC今年、明年的出貨量預估，由原先7,000萬、8,600萬降至4,700萬、3,400萬。

日系外資同時下修聯詠今明年每股盈餘預估，降幅4~8%，目標價調降到195元，評等也調降至中立；聯詠今日以199元開低，早般一度拉升至203.5元，接近平盤204元，但盤中賣壓再起，一度下滑至194元，盤中跌幅4.65%。