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廣達林百里：宅經濟帶動筆電、伺服器需求

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
廣達董事長林百里。聯合報系資料照
廣達董事長林百里。聯合報系資料照

新冠肺炎肆虐，廣達董事長林百里指出，展望2020年，全球景氣仍有陷入衰退的疑慮，總體經濟情勢不容樂觀，但公司持續聚焦5G發展脈動、繼續發展AI應用，且今年在「宅經濟」帶動下，支撐伺服器穩健成長及嘉惠筆電需求。

廣達致股東營業報告書出籠。展望今年，林百里指出，疫情此刻正在全球各地肆虐、原油價格仍持續探底，而各國為平抑疫情所採取的隔離措施，又無可避免地導致消費與經濟活動停滯及失業率大幅攀升，並對全球的醫療及經濟體系形成嚴峻挑戰。今年全球景氣仍有陷入衰退的疑慮，總體經濟情勢不容樂觀。

儘管景氣嚴峻，但廣達將掌握 5G發展脈動、發展AI應用、連結雲端科技與物聯網（IoT），在新商機、新應用、新產品等領域投入大量精神。

林百里強調，「宅經濟」在寬頻及雲端基礎建設成熟下近年已蔚為趨勢，而今年因居家上班及遠端學習等避疫措施所衍生的運算需求，可望在企業外包運算之外，持續支撐雲端伺服器業務穩健成長，並嘉惠如筆電等提供生產力的終端產品需求。

在AI技術開發方面，廣達將擴展智慧醫療領域版圖，從 ABCD 四大方向切入，分別是 Algorithm（演算法）、Big Data（大數據）、Cloud（雲端）及Device（設備）；並成立廣達 AI 實驗室（QAIL），致力開發演算法、發展深度神經網路學習模型，並搭配廣達研究院執行平台整合開發及軟體技術，運用大數據儲存設備，加速 AI 客製化應用，發展精準醫療的應用場域。

廣達亦與國內外相關領導企業及知名學術機構，在大數據軟體、工具、模型等方面展開 AI 應用的廣泛合作。以台灣為例，廣達與政府機構及產業界共同打造「台灣 AI雲」，建置超級電腦高速運算資源、儲存資源及大數據資料等，提供學界及業界使用，以開發各式 AI 創新應用的解決方案。

廣達 雲端 大數據

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