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《黃易群俠傳M》將上市吸睛 智冠、網龍攜手強漲
網龍（3083）自製手機遊戲《黃易群俠傳M》預計本季底登場，近期官方頻頻透過臉書粉絲團，為上市前預熱，吸引市場聚焦，並為網龍及智冠（5478）營運增添想像空間。
受惠《黃易群俠傳M》帶來的效應，網龍和智冠今（18）日無懼櫃買指數走弱，雙雙帶量大漲，智冠再度攻上波段高點，盤中最高漲至114元。
網龍因無新作上市，去年第四季再度轉虧，今年第一季累計營收1.14億元，年減38.6%，季減8.1%，為近七個月新低；稅後純損約800萬元，每股虧損0.1元，連虧兩季。由於業績降溫，網龍今年股價不斷下修，一度跌至37.3元低點，但在釋出《黃易群俠傳M》上市消息後，近期呈現緩步升溫之勢。
《黃易群俠傳M》移植自線上遊戲《黃易群俠傳Online》，為網龍自製手遊，也被視為《吞食天地M》後的下一個強棒。智冠指出，《黃易群俠傳M》屬大型IP，預期效益可望更勝《吞食天地M》，接下來網龍還有《天子傳奇》、《中華英雄》等經典IP，計畫未來從2021年到2027年間，以一年一款手遊的速度，將遊戲推行上市。
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