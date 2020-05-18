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美國再祭限令 華為供應鏈台積電、日月光、京元電中招

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

美國商務部封殺華為再祭殺手狠招，上週五宣布自5月15日起使用美國半導體技術與設備的外國企業，要先取得美國許可，才可供應給華為或海思半導體等及其相關企業，此禁令不僅直接擊中華為的軟肋，牽連所及，台灣半導體從上至下游無不中招，晶圓龍頭台積電（2330）更是首當其衝，週一開盤隨即跳空下跌，跌幅2.5%；封裝測試中華為供應鏈成員：日月光（3711）、京元電（2449）、精測（6510）、精材（3374）等全面重挫。

美國商務部指出，未來外國廠商出口給華為或海思的半導體相關產品，若是被列在商務部管制名單都要受到新規定的限制，已在生產過程中的半導體，需在 120日內完成出貨。美國工業和安全局也宣布正在修改外國直接產品規則和實體名單，限制華為獲取由美國技術或軟體製成的半導體產品，及擴大美國出口管制的許可權。

相較於先前美方以25%技術含量限制，此限制更是直接切斷華為生產技術根源，身為華為重要生產根據地的台灣半導體產業鏈，很難避開美方限制令，從基地台、智慧型手機到家戶機上盒、路由器等設備相關晶片零組件供應均受影響，去年受惠於貿易戰中方加快5G建設訂單，這一次從上游台積電、封裝測試日月光、京元電，再到晶片供應瑞昱（2379）、立積（4968）、矽力-KY（6415）、昂寶-KY（4947）等均難逃波及。

而此舉將勢必減緩中國5G發展進程，相關中國電信運營商標案釋出時間表，甚至中國官方刺激經濟復甦推動新基建，包括：5G基地台、高速鐵路／軌道交通系統、新能源車充電樁、資料中心、人工智慧及工業互聯網等均有待觀察後勢發展，為台廠華為供應鏈IC設計業者埋下隱憂。

華為 半導體

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