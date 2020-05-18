台灣之星攜手諾基亞 簽訂5G部署合約

繼上月底「行動寬頻業務事業計畫書」審議通過後，今（18）日台灣之星再宣佈與諾基亞（NOKIA）完成簽訂5G部署合約，後續將運用台灣之星既有的LTE網路及頻譜資源，提前部署5G非獨立組網（Non-Standalone，NSA），為5G基礎網路建設做準備，以提供用戶高品質5G使用體驗為目標，並為將來邁向5G獨立組網（Standalone，SA）打下良好基礎。

初期網路佈建考量全台用戶使用需求及5G本身高網速、低延遲與大容量之特性，同時延續由國際行動通訊分析權威機構評測連續兩年行動網路低延遲表現最佳之優勢，未來將積極利用大數據針對全台各大精華商圈人流量進行統計分析，演算出最佳基站分布點、優先部署，目標今年開台時將完成包含台北信義商圈、台北西門商圈、台中逢甲夜市商圈及高雄夢時代商圈等126個精華商圈與百貨周邊地區之涵蓋，並於三年內達成全台都會熱區涵蓋率80%之建設目標。

台灣之星總經理賴弦五表示，長期以來，諾基亞都是台灣之星非常重要的策略合作夥伴，早在2016年就攜手展開佈局、深化合作；2017年雙方正式簽署合作備忘錄，宣告發展5G生態系的決心；2018年起更共同打造5G實驗網計畫，針對智慧城市、智慧家居與智慧醫療保健等多元領域進行應用研發，並完成5G實驗室網路整合。

賴弦五指出，面對即將到來的5G，我們會做好充分準備，並持續發揮市場關鍵小業者的影響力、實踐三大一『好』承諾，以開放的心態攜手同業及更多領域產業進行策略合作結盟，擴大跨產業戰力、做大B2B2X商機，共同為台灣電信產業的發展進步而努力，讓消費者成為最大贏家。