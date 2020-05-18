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美國擴大追殺華為 台積電291元開低市值縮水1,815億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
業界傳出，華為把握緩衝期及再獲90天寬限期，緊急追加向台積電7億美元大單，多重消息交錯下，台積電今（18）日以291元開低，下跌7元，市值一口氣縮水1,815.12億元。（路透）
業界傳出，華為把握緩衝期及再獲90天寬限期，緊急追加向台積電7億美元大單，多重消息交錯下，台積電今（18）日以291元開低，下跌7元，市值一口氣縮水1,815.12億元。（路透）

台積電（2330）上周五宣布將赴美投資5奈米新廠，但同一天，美國政府也宣布出口新規定，擴大對華為的追殺令，業界也傳出，華為把握緩衝期及再獲90天寬限期，緊急追加向台積電7億美元大單，多重消息交錯下，台積電今（18）日以291元開低，下跌7元，市值一口氣縮水1,815.12億元。

台積電宣布將在美國亞利桑那州設廠，規畫採5奈米製程技術，月產能2萬片，預2021年動工，2024年量產，預計2021年至2029年在這個專案的支出（包括資本支出）約120億美元（新台幣3,600億元）。

三大法人上周五同步買超台積電，其中外資買超8,841張，終止連三賣，投信買超918張，自營商買超120張，投信本周連續5個交易日買超台積電，合計三大法人買超9,879張，股價收紅，但上周五台積電ADR則是大跌作收。

台積電宣布美國設廠，美國政府也擴大追殺華為，宣布出口新規 力美國商務部指出，新規定將防止廠商向華為出售採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的晶片，廠商如要供貨給華為，須先取得美方許可證。

美方擴大封鎖華為，恐將對台積電營運造成影響；業界則是傳出華為向台積電追加7億美元（約新台幣210億元）大單，包括5奈米及7奈米製程產品，台積電則是不評論單一客戶訂單動向。

台積電今日以291元開低，下跌7元，一度下滑至290.5元，盤中跌幅2.34%。

台積電 華為 奈米

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