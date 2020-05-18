首季財報透露的訊息 謝金河直指四大重點

台股上市櫃公司第1季財報公布，財信傳媒董事長謝金河表示，今年在新冠肺炎疫情肆虐下，第1季的季報值的深入探討，他同時指出四大觀察重點，包括台積電（2330）、鴻海、台塑四寶及台灣企業在中國的收益壓力逐漸加大等，強調台積電護國神山角色更突顯，同時也關切鴻海未來將面臨的考驗，及如何在後面三季追上來？

台股上市櫃公司第1季財報出爐，謝金河在臉書上以「第一季財報透露的訊息」為題發文指出，今年第1季受到疫情的影響，各公司的首季季報十分值的深入探究，首先是台積電護國神山角色更突顯，今年第1季全體上市櫃公司淨利3,510億元，年減20.7%，台積電首季淨利1,169.8億元，占整體上市櫃公司的三分之一，可見台積電對台灣的資本市場多麼重要。

第二是鴻海首季淨利20.83億元，是20年來最差的單季財報，謝金河說，一場疫情把鴻海打回20年前，如果這是新常態，鴻海的未來將面臨考驗，鴻海首季EPS僅0.15元，後面三季怎麼追上來？

第三則是是油價大跌，台塑集團今年面臨大挑戰，台塑四寶有三家出現虧損，其中台塑石化虧損99.93億元，台化虧損46.09億元，台化與台塑出現虧損的紀錄非常不常見，台塑今年首季也虧損3.93億元，只有南亞一家賺錢。

謝金河認為，台股上市櫃公司今年首季獲利衰退20%，鴻海與台塑集團大倒退是最大關鍵；更值得關注的是台塑集團在中國大陸的收益都出現負值，台塑化每年都賠錢，台化去年中國收益39.2億元，今年首季賠4.7億元，台塑也虧3.13億元，台塑集團這些年把希望寄託在中國，首季的狀況值得警戒。

第四則是台灣企業在中國的收益壓力逐漸加大，今年台灣筆電供不應求，但仁寶首季淨利只有6.05億元，比去年第4季20.14億元減少一半以上，原來中國虧損9.65億元吃掉了。

另外，謝金河說，台玻的中國首季賠5.74億元，餐飲的85度C在中國的收益從2017年的18.2億元，2018年14.44億元，去年7.2億元，今年首季變成虧損6,066萬元，瓦城、王品、新天地都虧損；餐飲業都覺得大陸市場很大，空間也很大，但是經營獲利並沒有想像中那麼容易。

謝金河強調，未來美中角力加劇，台商處境恐怕會更困難，過去台灣的企業靠中國投資收益美化帳面，以後可能會侵蝕老本！