陸因應美晶片封鎖 中芯成官方扶持最強備胎
因應美國對華為晶片封鎖升級，中國大陸緊急因應。中國最大晶圓代工廠中芯國際間接控股的中芯南方宣布，獲大陸國家積體電路基金二期和上海積體電路基金二期分別注資15億美元和7.5億美元、共計22.5億美元新一輪增資擴股，中芯國際將成為華為晶片代工的最強備胎。
中國證券報旗下公眾號券商中國報導，對於此次增資意義，中芯國際表示，由於先進製程的市場需求持續急增，增資擴股後，中芯南方月產能將6,000片增加至3.5萬片，以滿足未來的積體電路晶圓代工生產需求。
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