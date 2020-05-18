科技冷戰 重創大陸5G雄心

密切關注5G主導權爭奪戰的分析師擔心，美國商業部上周五（15日）發布限制華為的新禁令，可能擴大成為一場使美國與中國兩敗俱傷的科技冷戰，勢將重創中國大陸的5G雄心。

美國商務部上周五修改出口規則，要求使用美國軟體和技術的外國企業（包括台積電）須先取得美國政府的許可，才能賣某些晶片產品給華為及其旗下海思半導體。華為是台積電5G智慧手機和基地台高階晶片的主力客戶。

歐亞大陸集團（Eurasia Group）全球技術主管崔歐羅說，這些措施「對華為和中國大陸的5G野心都是重大打擊」。他預期，中國大陸將採取「迅速而強力」的回應，瞄準在中國大陸運營的美國科技公司。

主持Schulte Research公司的亞洲策略家兼分析師舒爾特說：「1970和1980年代冷戰時期的科技出口管制將捲土重來。」 他說，這些措施雖不致影響中國大陸在5G的領先地位，但會明顯減緩技術創新。

美國最新限制也將使一些科技大廠努力避免陷入美中兩國的惡鬥。TS Lombard分析師格林說，在出口限制行動之前，台積電在美國設廠的消息絕非偶然，外國企業可能以直接外國投資或在美國創造就業的承諾，以交換華府的出口許可。

但舒爾特認為，這項發展終將有利於台積電這類公司，因為一個分叉的科技生態系，意味這類公司可分別供應美國和中國大陸產品。

前美國商務部官員、現任Akin Gump合夥人伍爾夫認為，新限制也可能使華為能夠利用其他替代來源─向中國大陸最大晶圓代工廠中芯半導體下單更多晶片，雖然該公司的技術沒有台積電或三星那麼先進。

Wedbush證券科技策略師加斯特沃斯說，隨著中國大陸加快本身的記憶體能力，三星和SK海力士等公司也可能會看到更多需求。