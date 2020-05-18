宏碁 奪百萬台Chromebook大單

新冠肺炎疫情帶動遠距教學成未來長期趨勢，也讓相關硬體需求激增。業內傳出，近期美國政府大舉釋出教育用Chromebook標案，宏碁順利取得上百萬台訂單，成為這波北美教育標案最大贏家。

宏碁向來不評論訂單動向與接單訊息，強調該公司致力研發最頂尖及完整的Chromebook產品線，從筆電、All-in-One電腦及平板等系列，成為產業中Chrome裝置產品最多元的電腦品牌，高附加價值的規格及配備，讓宏碁Chromebook以業界完整的產品線，滿足商用及一般消費者不同的需求。

Chromebook產品價格帶為200至600美元（約新台幣6,000元至1.8萬元），因具有價格優勢，深受學生族群與教學應用市場青睞，此波疫情來襲，遠距教學風潮大開，歐美家庭需要「家裡人人一台電腦」，更造就Chromebook需求短期內大爆發。

市調機構TrendForce指出，今年第1季下旬起，整體筆電市場出貨增溫，急單需求亦延續至第2季，Chromebook是當中成長最為強勁的筆電產品，第2季出貨量估達1,160萬台，不但將改寫單季新高，全球整體筆電出貨占比也將攀上25%，同寫新猷。

據悉，這波疫情下，北美、俄羅斯、拉丁美洲等地Chromebook標案持續進行，不僅如期開標，執行率也非常高，也讓整體PC上游到下游的產業鏈，全都持續受惠於這波零接觸商機於商用、教育市場的拉貨潮。