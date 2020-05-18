NB噴發 五大代工廠出貨飆

經濟日報 / 記者謝艾莉╱台北報導
新冠肺炎疫情帶動遠距應用商機大開，台灣五大電子代工廠本季筆電出貨大增。圖為代工廠生產線示意圖。 （本報系資料庫）
新冠肺炎疫情帶動遠距應用商機大開，台灣五大電子代工廠本季筆電出貨大增。圖為代工廠生產線示意圖。 （本報系資料庫）

新冠肺炎疫情帶動遠距應用商機大開，戴爾、惠普等筆電大廠出貨暢旺並積極對代工大廠拉貨，挹注台灣五大電子代工廠本季筆電出貨大增。廣達、仁寶、緯創、英業達均看好出貨量可望繳出季增雙位數的高成長表現；和碩更看好，本季筆電出貨量將季增五到六成，成長幅度傲視同業。

雖然供應鏈擔心本季客戶拉貨過於強勁，恐導致第3季旺季不旺，但畢竟疫情狀況誰也說不準，代工廠普遍認為「有單先賺、其他就先不要擔心了。」華碩共同執行長胡書賓則透露，目前通路庫存水位偏低，此正向訊息可望讓PC需求延續到第3季上旬。

廣達副董暨總經理梁次震表示，本季來自在家上班、遠距教學與醫療、線上服務等需求強勁，推動廣達筆電與伺服器出貨持續成長。他並透露，本季強勁的需求不僅來自美國，日本、歐洲也是一樣的情況，不論是商用或消費性筆電，預期都會成長。

廣達以教育市場為主的Chromebook更是筆電出貨量成長主力，Chromebook本季在廣達的筆電出貨占比，將一舉跳升至三成以上，帶動廣達本季筆電出貨量季增與年增都達雙位數，上半年筆電出貨量也將優於去年同期。

和碩首季雖然受疫情影響，工廠端停工拖累、貨出不去，但客戶訂單遞延至第2季，公司看好本季筆電出貨量季增率將高達50%至60%，傲視本土代工廠。

仁寶方面，法人預估本季營收將較首季雙位數成長，尤其商用筆電與教育市場應用持續走揚，仁寶仍期望今年上半年出貨量能與去同期持平。

仁寶總經理翁宗斌先前在法說會中指出，疫情讓遠距工作、線上教學需求大幅增加，看好教育、商用筆電本季出貨量將較首季大幅成長，單就上半年來看商用訂單，已經超過原先沒有疫情爆發前的預估量。

受惠美系與宏碁、華碩等品牌廠的拉貨力道增溫，英業達筆電接單能見度已至第3季，預估第2季度筆電出貨量季增率將達兩位數以上，第3季出貨量有機會維持第2季高峰。

緯創則指出，受惠遠距工作商機，本季伺服器、筆電出貨量相較首季皆會雙位數成長。據悉，緯創整體第2季的出貨目標上調，筆電出貨量實現兩位數季增率沒有問題，甚至有機會單季出貨挑戰450萬台。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

筆電 廣達 疫情

延伸閱讀

KPMG提醒：遠距工作增 防駭如防疫

台積電宣布美國設廠 林百里：在美生產已是必然的

廣達Q1「三率三降」 EPS 0.67元

廣達今年資本支出80至90億元 全年仍以成長為目標

相關新聞

科技冷戰 重創大陸5G雄心

密切關注5G主導權爭奪戰的分析師擔心，美國商業部上周五（15日）發布限制華為的新禁令，可能擴大成為一場使美國與中國兩敗俱傷的科技冷戰，勢將重創中國大陸的5G雄心。

NB噴發 五大代工廠出貨飆

新冠肺炎疫情帶動遠距應用商機大開，戴爾、惠普等筆電大廠出貨暢旺並積極對代工大廠拉貨，挹注台灣五大電子代工廠本季筆電出貨大增。廣達、仁寶、緯創、英業達均看好出貨量可望繳出季增雙位數的高成長表現；和碩更看好，本季筆電出貨量將季增五到六成，成長幅度傲視同業。

宏碁 奪百萬台Chromebook大單

新冠肺炎疫情帶動遠距教學成未來長期趨勢，也讓相關硬體需求激增。業內傳出，近期美國政府大舉釋出教育用Chromebook標案，宏碁順利取得上百萬台訂單，成為這波北美教育標案最大贏家。

陸因應美晶片封鎖 中芯成官方扶持最強備胎

因應美國對華為晶片封鎖升級，中國大陸緊急因應。中國最大晶圓代工廠中芯國際間接控股的中芯南方宣布，獲大陸國家積體電路基金二期和上海積體電路基金二期分別注資15億美元和7.5億美元、共計22.5億美元新一輪增資擴股，中芯國際將成為華為晶片代工的最強備胎。

銅板股登股后／「蹲低跳更高」 國巨靠併購決戰日韓

國巨是全球知名的被動元件廠商，天秤座的陳泰銘有著絕頂的生意人頭腦， 1994年國巨開始快速購併與入主多達11家國內外企業，成功為自己博得了「併購大王」的美名與尊稱，更將國巨集團營運規模推上產業第一大晶片電阻、第三大積層陶瓷電容（MLCC）的全球龍頭地位。

國巨陳泰銘：我是懂生活的科技人

國巨董事長陳泰銘在去（2019）年走過中美貿易戰衝擊，台灣景氣回溫，台股衝出史上最長萬點行情。2019年百強企業市值普遍增加，曾從「股后」跌落的被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘，花了一年打消庫存，讓國巨股價翻倍成長，衝上百強的第36名，更打算透過併購，在兩年內與日韓對手一拚高下。

特斯拉上海廠拉高產能 台廠供應鏈吃補

電動車大廠特斯拉（Tesla）中國上海廠Model 3產能可望提升，在上海和柏林生產的Model Y車款，計畫在明年交車...

KPMG提醒：遠距工作增 防駭如防疫

在520前夕，外來對台的網路攻勢可能更為兇猛。KPMG顧問服務部執行副總、資安長謝昀澤表示，這波除了與520時機，可能也因疫情導致遠距工作增加有關；他比喻，資安防範宛如防疫工作，建議個人與企業應做好「戴口罩」以隔離傳染，以及「勤洗手」去除病毒與感染源。

對岸電信支出 估7,700億

中國大陸5G建設加速帶動台系供應鏈相關網通、伺服器與高階材料需求，業界觀察，大陸當地基礎建設市場相對不受美中貿易戰及制裁華為限制干擾，能見度相對好。

顯示屏用產品 出貨看增

據TrendForce LED研究（LEDinside）最新調查，受惠於LED顯示屏間距持續微縮，2020年顯示屏用LED出貨成長，即使市場產值面臨下修壓力，估計仍比2019年成長3.7％，在各國大力推出經濟刺激方案下，下半年需求有機會回升。

陸拚5G基建 台系鏈獲追單

中國大陸第五代行動通訊（5G）基礎建設加速推動，近期主要城市下達要確保建設不受疫情影響如期完成，台系供應鏈第2季也獲追單，包含通訊、伺服器印刷電路板（PCB）供應商與銅箔基板（CCL）廠如金像電、健鼎、博智、台光電、聯茂皆受惠。

拆解華為旗艦機 美製零件占1％

美國川普政府針對華為實施多項管控措施已一年多。最新拆解報告發現，華為的最新款旗艦智慧手機Mate 30已轉向採用中國大陸製造的零組件，美國零件占所有零件價值比重從約11%，驟降到只剩1%，陸製零件占比則由約25%大增為42%。

熱門新聞

新北紓困手冊11縣巿來要 侯友宜砲中央：不能還是不會

國巨陳泰銘：我是懂生活的科技人

歐美疫情趨緩、沙國減產 汽油明起再漲0.9元

銅板股登股后／「蹲低跳更高」 國巨靠併購決戰日韓

經濟部：大原則是政府定量徵用口罩 其餘回歸市場

特斯拉上海廠拉高產能 台廠供應鏈吃補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。