NB噴發 五大代工廠出貨飆

新冠肺炎疫情帶動遠距應用商機大開，戴爾、惠普等筆電大廠出貨暢旺並積極對代工大廠拉貨，挹注台灣五大電子代工廠本季筆電出貨大增。廣達、仁寶、緯創、英業達均看好出貨量可望繳出季增雙位數的高成長表現；和碩更看好，本季筆電出貨量將季增五到六成，成長幅度傲視同業。

雖然供應鏈擔心本季客戶拉貨過於強勁，恐導致第3季旺季不旺，但畢竟疫情狀況誰也說不準，代工廠普遍認為「有單先賺、其他就先不要擔心了。」華碩共同執行長胡書賓則透露，目前通路庫存水位偏低，此正向訊息可望讓PC需求延續到第3季上旬。

廣達副董暨總經理梁次震表示，本季來自在家上班、遠距教學與醫療、線上服務等需求強勁，推動廣達筆電與伺服器出貨持續成長。他並透露，本季強勁的需求不僅來自美國，日本、歐洲也是一樣的情況，不論是商用或消費性筆電，預期都會成長。

廣達以教育市場為主的Chromebook更是筆電出貨量成長主力，Chromebook本季在廣達的筆電出貨占比，將一舉跳升至三成以上，帶動廣達本季筆電出貨量季增與年增都達雙位數，上半年筆電出貨量也將優於去年同期。

和碩首季雖然受疫情影響，工廠端停工拖累、貨出不去，但客戶訂單遞延至第2季，公司看好本季筆電出貨量季增率將高達50%至60%，傲視本土代工廠。

仁寶方面，法人預估本季營收將較首季雙位數成長，尤其商用筆電與教育市場應用持續走揚，仁寶仍期望今年上半年出貨量能與去同期持平。

仁寶總經理翁宗斌先前在法說會中指出，疫情讓遠距工作、線上教學需求大幅增加，看好教育、商用筆電本季出貨量將較首季大幅成長，單就上半年來看商用訂單，已經超過原先沒有疫情爆發前的預估量。

受惠美系與宏碁、華碩等品牌廠的拉貨力道增溫，英業達筆電接單能見度已至第3季，預估第2季度筆電出貨量季增率將達兩位數以上，第3季出貨量有機會維持第2季高峰。