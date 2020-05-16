鴻海子公司FII將開股東會 新增限制型股票議案
鴻海子公司工業富聯（FII）預計5月28日召開股東常會，鴻海今日並代子公司FII公告2019年度股東常會新增召集事由，主要是新增限制型股票相關議案。
FII新增議案方案，主要是關於2019年股票期權與限制性股票激勵計劃註銷部分股票期權和回購註銷限制性股票議案、以及股東大會討論辦理公司2019年股票期權與限制性股票激勵計畫回購註銷有關事宜的議案。
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