鴻海子公司FII將開股東會 新增限制型股票議案

美國川普政府針對華為實施多項管控措施已一年多。最新拆解報告發現，華為的最新款旗艦智慧手機Mate 30已轉向採用中國大陸製造的零組件，美國零件占所有零件價值比重從約11%，驟降到只剩1%，陸製零件占比則由約25%大增為42%。

2020-05-16 00:25