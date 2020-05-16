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鴻海武漢、煙台廠區 持續招募人才

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

鴻海集團武漢、煙台員工官方帳號持續發布招募人才訊息，武漢方面發布訊息說明，因業務增加急需招募人才，並釋出200個職缺橫跨多領域。至於煙台也發布內部推薦自動化人才招募多項需求。

鴻海武漢廠區發布訊息提到，所需人才領域包含IE/自動化工程師、技術工程師與研發工程師、電子工程師、物流與採購SCM、專案管理PM等。

鴻海集團煙台廠區持續發布內部推薦人力需求，自動化產品相關職缺包含機構、軟體工程師、UI工程師等。該廠區廣為外界熟知是日系娛樂產品生產設計製造重要區域。

工程師 鴻海

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