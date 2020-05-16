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AI國家隊3年有成 科技大廠盼加速數位轉型

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部表示，國研院國網中心與華碩、廣達、台灣大共同打造的台灣杉二號超級電腦及台灣AI雲至今三年有成，促許多科研與商業應用。記者潘乃欣／攝影
科技部表示，國研院國網中心與華碩、廣達、台灣大共同打造的台灣杉二號超級電腦及台灣AI雲至今三年有成，促許多科研與商業應用。記者潘乃欣／攝影

陳良基任科技部長後力推AI，科技部昨舉行記者會表示，國研院國網中心與華碩、廣達、台灣大共同打造的台灣杉二號超級電腦及台灣AI雲至今三年有成，促許多科研與商業應用。他們宣布將在技術深化、產業服務攜手合作，建立永續營運模式，共同建構台灣的AI產業生態系。

廣達董事長林百里說，全球科技發展已進入5G、AI、雲端及物聯網的大匯流時代，各種科技的融合過程將驅動創新、並帶動第四次工業革命。廣達「就是要做促成這個大匯流的工具」，以加速新興科技的突破與廣泛運用。

華碩董事長施崇棠說，華碩布局雲端軟體及場景應用十多年，累積自有雲端及IoT、AI技術，很高興能與科技部與國家隊投入AI雲平台建設，也看到初步成果，一起來推動台灣產官學研及新創公司的數位轉型進程。他盼台灣在新數位科技與新數位經濟的全球競技舞台中，進入領先群。

台灣大董事長蔡明忠說，新冠肺炎疫情提醒大家數位轉型的急迫性。5G將在今年正式商轉，透過5G高頻寬、低延遲、廣聯結等特色，再搭配AI，將實現智慧生活、工業4.0的技術環境，展現出大數據及AI的關鍵價值，並以5G作為連結「A、B、C」，也就是AI（人工智慧）、Big Data（大數據）和Cloud（雲端）的加速器，為台灣產業創造新可能。

國網中心表示，台灣AI雲巨量運算能力比過往增加四成，而在跨節點支援高速平行運算效能上，較現行雲服務優化三成。商轉至今累計350組以上的產學研界專案計畫，來自產業界的計畫約占三成，已提供上千萬的GPU運算小時使用量，協助縮短AI訓練時間達九成，並提高深度學習效率498倍。

國網中心主任史曉斌主任說，台灣AI雲做為介接多方能量的槓桿平台，有助加深對產業的服務力道，為產業提供更好的服務；國網中心也期待透過三大企業再度攜手協力，深化台灣AI雲的技術與服務，擴大台灣的科技產業轉型。

雲端 5G 華碩

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