對岸半導體 加速國產化

台積電宣布投入120億美元在美國建廠，陸媒解讀，在中美兩強高科技競爭中，這無疑是川普政府的一次勝利，但在美國對中國大陸半導體產業步步進逼態勢下，也將加速大陸國產化替代。

台積電發布赴美建廠消息後，大陸半導體類股昨仍延續強勢且掀起漲停潮，包括華微電子、聖邦股份、曉程科技、派瑞股份等漲停，兆易創新等漲逾7%，在晶片、半導體類股帶動下，股指震盪翻紅。

美國對大陸半導體的層層管制，起源於美國官方鎖定抵制中興、華為兩大廠。每日頭條分析，目前美國占全球50%以上的晶片市占率，大陸一年要消耗全球至少三分之一的晶片，美國每年賣到大陸的晶片達1,500億美元左右，一旦大陸半導體業者崛起，這1,500億美元恐將大幅縮水。

但很明顯，美國對大陸半導體步步進逼，也加速大陸晶片領域全國產化替代。例如在晶片代工領域，目前華為已和中芯國際合作，推出第一款晶片麒麟710A，預計後續會推出更多。