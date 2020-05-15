鴻海處分大陸智慧音箱新創 獲利逾6億元

鴻海（2317）今（15）日公告，子公司處分一家智慧音箱相關新創開發公司北京小魚兒網絡科技有限公司，估計實現投資利益2319萬594.73美元（新台幣約逾6億元）。

鴻海公告處分方式由子公司FOXCONN (FAR EAST)有限公司轉投資子公司FOXTEQ控股出售所持有AINEMO公司6.45%股權，以間接處分大陸地區投資事業北京小魚兒網絡科技有限公司。

北京小魚兒網絡科技有限公司是2014年3月設立之智慧家電新創公司，主要營業項目是智慧顯示音箱、技術服務、技術開發、AI應用軟件服務、數據處理，此次交易對象為北京百智百能管理諮詢合夥企業。

鴻海集團也說明，此交易目的在實現投資收益。交付或付款條件上採SPA特別賠償責任，我方賠償上限總額美金129.2萬。合約簽訂之日起90日內完成境內企業境外投資備案。