受疫情影響 互盛首季每股稅後純益0.65元

互盛（2433） 今（15）日公布，首季受疫情影響，合併營收9.79億元，年減7%；稅後純益0.95億元，較去年同期減少19%，每股稅後純益0.65元。

互盛表示，因新冠病毒疫情影響企業正常運作，互盛大陸事業出現衰退，導致整體合併營收與獲利減少。由於第1季為辦公市場的淡季，加上疫情獲得控制逐漸好轉中，法人預估互盛的營收與獲利將逐季成長。

互盛主要業務為事務機器、3D列印機、通訊設備等銷售與服務，積極推展智慧辦公，提供一站式「軟體+硬體」解決方案，並建置智慧辦公展示中心及智慧客服中心，協助企業數位轉型。近期因應新冠病毒疫情企業實施居家辦公、分流辦公等防疫需求，互盛提供便捷、高效、安全的辦公防疫解決方案，協助顧客於疫情期間，仍能透過視訊及行動分機進行遠距或跨國會議。