聯發科18日 將發表新5G晶片

手機晶片大廠聯發科（2454）又將有新的5G晶片推出，該公司預計將於18日，舉行5G晶片「天璣820」的線上發布會。外界推估，天璣820應該就是先前發布中階產品天璣800的進階升級版。

先前聯發科已經發表過5G晶片「天璣1000」、「天璣1000L」與「天璣800」，陸續從去年底先由「天璣1000」系列打頭陣，已於今年第1季開始放量，而「天璣800」也從本季開始出貨。

外界預期，除了上述晶片與「天璣820」之外，該公司下半年還會有新的入門級5G晶片亮相。聯發科日前提到，在第2季底前，預期中國大陸的主要手機品牌都將推出採用聯發科晶片的5G手機，下半年也將有採用其5G晶片的國際品牌產品問世。