鴻海Q1受百億防疫費用影響 協商客戶與政府分攤入帳
鴻海今（15）日召開第1季法說電話會議，在新冠病毒肺炎疫情考驗下仍守住獲利表現，不過防疫使營業費用大增。鴻海財務長黃德才提到，因為疫情影響的相關成本在第1季估計超過新台幣百億，包含人工在家隔離並持續負擔薪資部分。公司將會由客戶與政府的協助分攤，部分費用將在其他季度陸續入帳。
因此若不考慮因疫情增加的成本，黃德才說，鴻海本業在第1季仍屬表現優異。公司內部評估，若無疫情影響，本業表現應該會優於去年同期。
對分析師關注後續協商費用分攤，黃德才說，跟客戶跟政府都在協商，計畫是第2至第3季大部分會在GP（毛利率）少部分會在OP（營業利益）上反映，少部分則將在第4季實現。
鴻海第1季毛利率也受到防疫費用增加影響，不過，鴻海董事長劉揚偉也說，這些在第2季不再發生，預料GP以及OP應會回到正常軌道上，目前看法是整體第2季將回到正常軌道。
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