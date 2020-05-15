鴻海劉揚偉：疫情帶來長期變化 刺激企業雲端加速

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（15）日在第1季電話會議上提到，（新冠病毒肺炎）疫情帶來之長期變化是刺激企業雲端加速，至於PC端方面則可能不會是長期。

鴻海第1季現金流、第2季復甦表現都讓外資與本土法人驚豔，各界關注疫情對產業趨勢之影響。

對分析師提問，在家工作是否持續帶動企業產品表現。劉揚偉則說，觀察疫情產生變化長期在IDC與雲端，疫情僅是刺激雲端化加速，是長期。至於PC或家用裝置是否因疫情而長期需求成長可能不會，大概仍維持每年總量情況。

外界關注鴻海對手機產業發展看法保守，劉揚偉提到，不評論特定客戶產品，但就消費端來看，大家都在家防疫，影響消費能力，對消費產品動能何時能復甦，封城解禁後各行各業復出時間會決定消費端復甦速度。

另外分析師關注鴻海未來分散生產基地計畫，劉揚偉則說，疫情發生前之規畫安排已經發生，疫情發生之後，目前還沒有客戶更明確指示轉移產能。不過，疫情發生之前，因為美中貿易戰等因素考量，鴻海本身就已有明確調整。

各界關注鴻海分散在大陸以外之供應鏈與越南、印度布局與未來投資重點。劉揚偉說，目前我們碰到各有各的問題，不是一個地區比一個地區就好，很難判斷哪個地方合適，都有短期與長期差別，第一在當地文化、第二則是政府效能差異，綜合判斷可做出比較。