鴻海Q2營運大復甦 三大產品線季增估雙位數

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（15）日鴻海第1季法說會電話會議上提到，鴻海第2季三大產品線迎來恢復成長動能，包含運算產品、企業產品以及元件及其他產品等都會雙位數季成長。

面對分析師提問PC市況，劉揚偉回應，屬於PC方面市場屬於成熟穩定狀態，疫情帶來需求對短期有所幫助，但長期趨勢難以改變，景氣下半年仍存在數多因素。

劉揚偉也提到，「伺服器看來持續在下半年相當不錯，其中IDC伺服器相對好。」

展望第2季，劉揚偉提到，從四大產品類別來看，有其中三個類別，預計第2季將恢復成長動能。

因為疫情開始後，企業和政府推行 Work From Home、Learn From Home的政策，進一步帶動雲端辦公與線上教育的需求。

鴻海目標，企業產品在第2季的季對季會有超過15%以上的成長，以及年對年超過10%以上的成長。

同時，運算產品同樣會受惠於在家辦公以及線上娛樂需求增加，第2季的季對季和年對年都將有超過15%以上的成長。

最後，在元件及其他產品項目，因為光學鏡頭模組出貨增加，鴻海認為，在第2季的季對季會有超過15%以上的成長，以及年對年超過10%以上的成長。

此外，消費智慧產品則估計，會有季對季個位數的下滑，年對年比較的話，會有超過15%以上的衰退。