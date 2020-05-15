宏碁4,000至4,499流明投影機 第1季在泛歐地區拔得頭籌
宏碁今（15）日表示，該公司積極布局投影機市場，領先業界熱銷多款高流明投影機，根據最新市調資料顯示，宏碁第1季4,000至4,499流明投影機在泛歐地區年增率21%、季對季成長52%，並以43.2%市占率拔得頭籌；同時搶先業界品牌主打4,000至4,499流明投影機，型塑產業新趨勢。
目前投影機市場以中階流明產品為銷售主流，宏碁則超前布局主推4,000至4,499高流明全系列投影機，除了帶領產業走在市場的前端外，泛歐地區更在第1季於該領域中站上冠軍之位，並在德國、義大利及奧地利等多個國家奪下市場第一，為產業帶來全新挑戰。
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