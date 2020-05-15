宏碁4,000至4,499流明投影機 第1季在泛歐地區拔得頭籌

金寶新任總經理陳威昌，是仁寶物聯網事業本部資深副總。物聯網事業部主要是推動新產品，新技術的開發，雖然個人電腦是仁寶最大的部門，但全球個人電腦市場早已經成熟，物聯網才被認為是推動下一波科技業成長的重要產品，可以看出陳威昌的重要性。

2020-05-15 14:09