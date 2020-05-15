台積赴美投資前先報總統府？ 府：企業自行擘劃經營策略
台積電今（15）日宣布將於美國亞利桑那州設廠，外傳宣布前先赴總統府向蔡英文總統報告投資計畫，總統府發言人張惇涵表示，台積電公司是國際知名的跨國企業，會依照其發展需要擘劃經營策略，產業對於任何助益台灣總體發展的規劃，蔡總統都樂觀其成，但不會涉入。
至於有媒體稱蔡總統於5月13日召見所謂科技業高層入總統府商談一事，張惇涵強調，蔡總統當天並無此行程，該報導內容並非事實，提醒媒體在相關報導前應妥為查證。
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