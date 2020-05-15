效率大比拚！台積亞利桑那州建廠至量產 慢南京廠一倍

新冠肺炎讓外界見識到中國大陸工程效率之高，不到一個月時間，建成方艙醫院驚人之舉，同樣的，台積電今日宣布赴亞利桑那州投資定案，預計建廠至量產約花上48個月時間，相較於2016年7月動工的南京廠，僅僅花不到20個月時間便建成並量產，足足多出南京廠一倍時間，美、中科技角力爭霸，工作態度與效率優劣一見高下。

美國工人工作效率不彰一直被外界所詬病，從這一次台積電赴美設廠看出端倪，台積電將投資120億美元在亞利桑那州設5奈米晶圓廠，預計2021年動工，並於2024年開始量產，月產能規劃2萬片，足足花上4年時間。

同樣在南京建廠，台積電投資金額約35億美元，雖然在製程規格以較為落後的12、16奈米為主，初期月產能為1萬片，不過，該廠從動土到進機只花14個月，進機到開始生產更不到6個月的時間，打破了台積電多項紀錄。

相較於當年上海松江廠花了5年時間才轉虧為盈，南京廠另一個驚人成就，就是量產不到1年時間便開始獲利，在去年第三季開始轉虧為盈，亞利桑那州廠能否再次打破台積電紀錄，外界拭目以待。