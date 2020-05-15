雙鴻雙箭齊發 林育申看好伺服器、5G手機業務發展

散熱大廠雙鴻（3324）雙箭齊發，看好未來伺服器、手機業務發展。董事長林育申表示，今年全球數位轉型進入數據驅動時代，伴隨高速傳輸所產生的巨大資料量分析，對伺服器運算需求將逐年提升。此外，伴隨5G商轉如火如荼展開，對手機散熱的需求連帶增加，將提升雙鴻均溫板在智慧型手機領域的滲透率。

雙鴻致股東營業報告書出籠，林育申重點看好5G通訊、AI人工智慧伴隨的新商機，將有利於雙鴻伺服器、智慧手機業務發展。

林育申表示，2020年全球數位轉型將進入「轉型2.0 世代」，企業的數位轉型將從過去專注「數位技術(Digital-led)」進入「數據驅動(Data-driven)」，而隨著 5G 技術與應用日趨成熟，高速傳輸所產生的巨大資料量分析，對伺服器運算需求將逐年提升。

而過往人工智慧運算多在雲端執行，端點與裝置僅能作極為輕量的 AI 運算，主要的運作仍在雲端運行。隨著神經網路演算法、晶片異質整合、記憶體內運算等技術的精進，端點與裝置的運算能力預期將隨之提升，此將使得終端裝置的 AI 能力有顯著躍進。預期未來 AI 在終端裝置上將有明顯推展，消費裝置、汽車、智慧城市等將是 AI 端雲共生值得關注的重點應用產業。

林育申指出，伴隨著手機功能日益多元化、5G 商轉如火如荼展開，帶動整體手機功耗上升，對手機散熱的需求連帶增加，未來可望看見更多行動裝置、晶片系統整合廠商逐步規劃採用高效能均溫板為其散熱方案，可望提升雙鴻均溫板在智慧型手機領域的滲透普及率。

雙鴻今年營運規劃，除了維繫既有桌上型及筆記型電腦市場外，針對伺服器、手機通訊產品、工作站及行動裝置等產品的散熱裝置積極擴展市佔率，並持續提供客戶在散熱產品需求上之解決方案。