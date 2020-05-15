技嘉葉培城：今年有信心營收、獲利雙成長

儘管外在有新冠肺炎疫情干擾，但技嘉（2376）今年將持續擴大投入電競、創作者系列，且受惠雲端與AI人工智慧需求依然強勁，加上5G應用需求增長，技嘉董事長葉培城指出，有信心將持續帶動營收與獲利雙成長。

技嘉近年加速投入伺服器事業，2018年營收更一舉突破百億大關，被葉培城視為公司營運成長主軸之一，加上今年全球陸續啟動5G服務，未來高速運算伺服器及邊緣運算的發展將是市場主流。

葉培城表示，5G時代是AI與高速雲的時代，技嘉持續打造全系列高速AI雲端伺服器產品，在人工智慧運算、超融合運算、大數據存儲服務，多媒體軟體開發設計及企業內部IT架構等領域提供產品，要在高速雲的時代提供未來雲端伺服器發展建立新的灘頭堡！

在電競方面，儘管產業近年由於高速增長，導致市場預估今年成長將趨緩。惟技嘉認為，電競比賽已逐漸成為主流賽事，預計2021年全球產值可望突破16.5億美元，看好將帶動公司主機板、顯示卡、筆電及相關周邊產品營運成長。

此外，技嘉由於先前產品銷售著重傳統通路，近年陸續強化線上銷售，將營運模式擴展至B2B2C，除了強化原有代理商通路行銷外，將順勢與電商進一步合作，運用電商平台拓展銷售與導購。

技嘉去年受到中美貿易戰影響，衝擊營運表現，今年隨著中美貿易戰協議達成，雙方攻暫時告一段落，將有利公司整體產能調配。

因應中美貿易戰不確定性及新冠肺炎疫情影響，技嘉持續提升在台製造生產的自動化與智慧化，技嘉看好短期將解結人力問題，長期更可降低貿易風險與製造成本。

不過，技嘉也示警，隨著新冠肺炎在全球爆發，各國封鎖措施造成貿易停止及失業人口攀升，不利公司營收表現。且疫情衍伸的國際油價走跌，可能演變成通縮局面，進而衝擊全球經濟，對公司跨國營運產生影響。